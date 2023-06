Programul Apă Canal, de la AFM. Se dau între 12 și 30 de milioane de lei pentru UAT-uri - Video

”Avem un program Apă Canal, suntem în fază finală cu ghidul de finanțare, urmează să-l punem într-o săptămână, maximum două, în transparență decizională pentru a fi văzut de toată lumea interesată. Am alocat anul acesta 1 miliard de lei pentru rețelele de apă și canal, vom merge cu contractările până la 200% în cadrul acestui program pentru că am văzut că este o cerere enorm de mare. Este un program pe care mi l-am dorit să fie complementar programului operațional infrastructură mare, acolo unde, fiind fonduri europene, au avut anumite restricții, iar comunele mici, în special, nu au putut obține finanțare din fonduri europene, pentru că aveau indicatori pe care nu-i puteau atinge. Atunci, am venit cu acest program, prin care alocăm între 12 și 30 de milioane de lei pentru fiecare UAT, în funcție de mărimea UAT-ului. Eligibile vor fi toate categoriile de cheltuieli care au ca obiect rețelele de apă, adică și extinderi de rețele, și reabilitări, și stații de epurare, și stații de pompare, inclusiv rețele de colectare a apelor, cam orice ține de o lucrare de apă va fi eligibil în cadrul acestui program” a anunțat Laurenţiu Neculaescu, preşedintele AFM, în interviul acordat DCNews.

Președintele Administrației Fondului pentru Mediu estimează că derularea efectivă a proiectului va începe în septembrie - octombrie, când va fi lansat efectiv programul. Acum urmează punerea ghidului în transparență.

