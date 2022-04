Anamaria Prodan reia discuțiile cu Reghecampf: „Noi doi vom merge mai departe cu amintirile noastre”. Rămâne o „prăpastie” între Bebeto și Reghe

Impresara susține că s-a fosrmat o „prăpastie” între Bebeto și antrenorul Craiovei, rezultată după o perioadă lungă în care cei doi nu au mai vorbit.

„E greu că a trecut foarte mult timp, s-a format o prăpastie, au fost lucrurile urâte. E o combinație între noi doi, el are foarte mult din mine.

„Eu iert, dar nu o să uit ușor. Asta îi spun și lui, că lucrurile urâte trebuie să dispară și să rămână tot ceea ce a fost frumos”

„Sper ca săptămâna asta să închid. L-am rugat foarte tare și prin avocați și l-am rugat și eu, azi am vorbit cu Laurențiu, a vorbit și Bebe după multă, chiar ne dorim foarte tare să divorțăm.”

„Eu îmi doresc foarte tare, iar așa e frumos și pentru el că îi vine alt copil și e normal să fie un bărbat liber când îi vine copilul, iar eu e normal să fiu liberă pentru că nu eu am ales drumul ăsta, l-a ales Laurențiu, iar atunci pentru fiecare e cel mai frumos să-și vadă de viață și să meargă mai departe”, a spus Anamaria Prodan la Antena Stars.

Mesaj pentru Reghe: „Noi doi vom merge mai departe cu amintirile noastre”

Anamaria Prodan a ținut să mărturisească, pe social media, că deși nu mai e cu Reghecampf, ei doi vor rămâne întotdeauna un cuplu admirat de toată lumea și foarte puternic.

„Și cu asta am spus tot. Eu ANAMARIA PRODAN REGHECAMPF ❤️ Cu toate amantele trecute, actuale, viitoare Reghecampf și Prodan vor rămâne in istorie cel mai puternic și frumos cuplu care a existat in țara aceasta.”

„Restul … este cancan și noi doi vom merge mai departe cu amintirile noastre de vis care vor dăinui forever”

„E cel mai bun antrenor al României, eu cea mai puternică femeie care există și care merge mai departe și mai puternic doar ÎNAINTE ! Amândoi întotdeauna pt copii obligatoriu unul și aceeași persoană!”, a scris Anamaria Prodan pe rețelele de socializare.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News