Presa australiană: Djokovic ar putea fi expulzat JOI. Dacă rămâne, ar crea un precedent periculos. Viceprimarul din Belgrad: Nole, verifică-ţi cardurile

"Guvernul federal încă pregătește în această seară (n.r. miercuri, 12 ianuarie) un caz solid pentru a revoca viza lui Novak Djokovic și a-l expulza. Sursele noastre susțin că ministrul Alex Hawke a amânat o decizie finală cu privire la invocarea sau nu a puterii sale discreționare de anulare a vizei lui Djokovic, deoarece cazul a avut implicații grave pentru politica Guvernului de protecție a frontierei.

O sursă guvernamentală a dezvăluit că orice mișcare spre relaxarea regulilor guvernamentale de imigrare și de a permite jucătorului de tenis să rămână în Australia ar crea un precedent periculos. Guvernul este pregătit să înfrunte o reacție internațională pe care o va atrage decizia, deoarece ar fi în interesul național și ar fi în concordanță cu 'eforturile noastre continue de a controla răspândirea Covid-19'.", scrie Herald Sun.

#BREAKING: The Federal Government is still preparing a case to kick Novak Djokovic out of the country https://t.co/T1JutkLaI0 @EmilyBenammar @AshArgoon