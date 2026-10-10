Premierul Spaniei începe campania electorală. Promisiuni pentru rezolvarea crizei locuințelor

FOTO: Agerpres Pedro Sanchez

Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, și-a lansat campania electorală promițând consolidarea legislației privind locuințele, în contextul crizei accesului la locuințe.

Premierul spaniol Pedro Sanchez a promis sâmbătă să consolideze legislaţia cu privire la locuinţe dacă obţine o majoritate absolută în urma alegerilor legislative prevăzute pentru 29 noiembrie, în contextul în care criza locuinţelor a provocat o mobilizare puternică în întreaga Spanie, transmite AFP.

La trei zile după decesul lui Maricarmen Abascal, o pensionară în vârstă de 87 de ani a cărei expulzare din locuinţa sa din Madrid a declanşat la finalul lunii septembrie un val de indignare şi importante manifestaţii, Sanchez a consacrat problemei locuinţelor o mare parte a primului său miting electoral.

Viitorul parlament, cu o largă majoritate progresistă, va consolida şi va menţine aceste legi privind locuinţele, care îi protejează pe micii proprietari şi pe locatari în faţa speculei imobiliare, a declarat liderul socialist spaniol în Andaluzia (sud).

Sanchez a anunţat luni convocarea de alegeri legislative anticipate

Respingerea de către parlament, săptămâna trecută, a două texte privind locuinţele, prezentate de guvernul său de stânga ca răspuns la această criză, l-a determinat pe Sanchez să anunţe luni convocarea de alegeri legislative anticipate.

Însă şeful guvernului, aflat la putere din 2018 şi care nu dispune de majoritate în legislativ, speră să le poată vedea votate în viitor, cu câteva modificări, prin intermediul unei proceduri speciale în Congresul Deputaţilor, ce a fost dizolvat.

De partea sa, liderul Partidului Popular (PP), Alberto Nunez Feijoo (65 de ani), a reunit circa 2.000 de persoane la Madrid şi a promis ordine, securitate şi prosperitate într-un proiect de reconstrucţie naţională.

Însoţit de doi foşti şefi de guvern proveniţi din PP, Mariano Rajoy şi Jose Maria Aznar, liderul conservator a promis să apere Spania, o referire la criza provocată de migraţie în exclava Ceuta din Africa de Nord şi a cărei responsabilitate el o impută gestionării prea lejere de către Pedro Sanchez, conform Agerpres.

Pensionara evacuată din Spania a murit

Pensionara din Madrid, a cărei evacuare a declanşat manifestaţii uriaşe împotriva crizei locuinţelor din Spania şi, în cele din urmă, alegeri anticipate, a murit miercuri, a anunţat un sindicat al chiriaşilor, notează AFP.

"Cu regret anunţăm că Maricarmen a decedat astăzi", a indicat Uniunea chiriaşilor din Madrid într-un comunicat, subliniind că lupta purtată de Maricarmen Abascal, 87 de ani, a marcat "un punct de cotitură în istoria acestei ţări".

Octogenara a devenit un simbol al dificultăţilor cu care se confruntă spaniolii cei mai defavorizaţi pe piaţa imobiliară la data de 23 septembrie când a fost evacuată din apartamentul ei din Madrid pe o targă, după ce compania imobiliară proprietară îi mărise substanţial chiria.

Povestea ei a declanşat manifestaţii masive în Spania

Povestea ei a declanşat manifestaţii masive în Spania, punând presiune pe guvernul de stânga minoritar pentru a lua măsuri urgente, cum ar fi înăsprirea restricţiilor privind evacuările sau garantarea reînnoirii tacite a contractelor de închiriere.

Însă respingerea acestor măsuri în Parlament, săptămâna trecută, l-a obligat pe premierul Pedro Sanchez să convoace alegeri anticipate pentru data de 29 noiembrie.

Premierul spaniol a transmis și primul său mesaj în perspectiva alegerilor: „A venit momentul să decideți ce viitor vă doriți pentru voi înșivă și pentru țara voastră. Lumea se află în fața unei perioade foarte complexe. O epocă a marilor pericole, dar și a marilor oportunități, dacă știm să le valorificăm.

Spaniolii trebuie să decidă dacă vor să se alăture valului de extremă dreapta care duce la regres acolo unde ajunge la guvernare sau dacă doresc ca Spania să rămână un bastion al deschiderii, al justiției sociale și al responsabilității față de mediu. Dacă vor ca țara noastră să facă pași înapoi sau să continue să avanseze.

Dacă vor un guvern care să lucreze în interesul majorității sociale sau preferă să încredințeze conducerea țării unei coaliții de extremă dreapta care nu a propus nimic și al cărei unic obiectiv este să restrângă libertățile pe care le-am construit în acești ani, în beneficiul unei minorități privilegiate.

Eu am încredere în compatrioții mei. De aceea, vom face tot ce ne stă în putință și vom munci pentru a-i mobiliza și pentru a câștiga din nou”, a încheiat, luni, Sanchez.

"Dezbaterea privind locuinţele a ocupat un loc central, însă preţul plătit pentru a ajunge aici este mult prea mare", a declarat sindicatul chiriaşilor.

Maricarmen Abascal a fost spitalizată într-o stare de epuizare după evacuarea sa, deşi ulterior s-a ajuns la un acord cu compania proprietară pentru ca aceasta să poată reveni în apartamentul său.

"Această soluţie a venit prea târziu", a deplâns sindicatul chiriaşilor, conform Agerpres.