Polonia arestează un al doilea bărbat pentru amenințări la adresa premierului Tusk și a altor politicieni de rang înalt

Premierul polonez Donald Tusk. Sursa foto: Agerpres

Poliția poloneză a arestat un al doilea bărbat acuzat că a instigat la uciderea prim-ministrului Donald Tusk și a președintelui parlamentului, Włodzimierz Czarzasty, a anunțat Guvernul de la Varșovia, marți, 13 octombrie.

Acțiunea de astăzi marchează a doua arestare în legătură cu amenințări la adresa unor politicieni de rang înalt în trei zile, în Polonia.

Al doilea bărbat care amenința politicieni polonezi de rang înalt, reținut de polițiști

Poliția l-a reținut luni pe suspectul în vârstă de 46 de ani, în sediul guvernamental Oborniki, din vestul Poloniei, a declarat purtătorul de cuvânt Adam Szłapka, pe rețeaua X.

Procurorii l-au acuzat marți de instigare la omor și insultarea lui Tusk, lui Czarzasty și a unui jurnalist neindentificat de la postul public de televiziune TVP Info, a declarat procurorul local Katarzyna Sill-Szułczyńska la radioul RMF FM, citat de Politico.

Bărbatul este acuzat, de asemenea, că l-a insultat pe ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, pe fostul președinte Lech Wałęsa și pe Krzysztof Paszyk, un parlamentar din coaliția de guvernare a lui Tusk.

Suspectul posta mesaje pe rețelele de socializare prin care instiga la crimă

Suspectul ar fi postat mesaje pe Facebook și TikTok prin care îndemna la uciderea acestora, între 3 august și 7 octombrie, potrivit TVP Info.

Arestarea are loc după ce, duminică, un alt bărbat a fost reținut sub suspiciunea că ar fi planificat un atac împotriva premierului Tusk și a ministrului Apărării, Kosiniak-Kamysz.

Cazul respectiv a început cu un avertisment primit de Serviciul de Protecție a Statului și a determinat o reuniune de urgență a poliției, a ofițerilor de protecție și a Agenției de Securitate Internă.

„În acest caz, vorbim despre o probabilitate mare ca aceste amenințări să fi putut fi puse în practică”, a declarat, duminică, purtătorul de cuvânt al serviciilor de securitate, Jacek Dobrzyński.

Autoritățile nu au stabilit o legătură între cei doi suspecți și nici nu au sugerat motive specifice.

Într-o postare pe rețeaua X, Donald Tusk a mulţumit poliţiei pentru „intervenţia promptă şi decisivă”, cu referire la primul caz.

Multiple amenințări la adresa premierului Tusk

Deşi infracţiunile violente sunt relativ rare în Polonia, ţara este profund polarizată politic şi s-a confruntat cu ameninţări la adresa securităţii din cauza proximităţii faţă de războiul din Ucraina.

În luna august, poliţia a reţinut un bărbat în vârstă de 23 de ani, acuzat că a îndemnat la asasinarea unor politicieni polonezi de rang înalt.

În 2024, Tusk a declarat că a primit ameninţări după tentativa de asasinat asupra premierului slovac Robert Fico.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Interne, Karolina Galecka, a declarat, duminica trecută, că un e-mail conţinând informaţii despre potenţialul atac a fost transmis poliţiei de către Serviciul de Protecţie a Statului, instituţie responsabilă cu securitatea miniştrilor, potrivit Agerpres.