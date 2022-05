Simona Halep, explicaţii după meciul cu Nastasja Schunk, câştigat cu greu. Ce s-a întâmplat în setul II

"Vreau să mulțumesc publicului pentru că a venit, chiar este frig aici. Mă bucur că m-am întors, anul trecut nu am jucat la Roland Garros, mi-a lipsit această atmosferă. Chiar dacă a fost greu și ea a jucat foarte bine, mă bucur că am câștigat.

În setul al doilea, ea a lovit mingile tare și nu am avut replică, dar în final, am rămas concentrată, am reușit să fiu puternică și sunt chiar fericită că am putut să termin acest meci, pentru că e greu mereu în primul tur. E o adversară dură și puternică", a spus Simona Halep la Eurosport.

"Obiectivul este să joc mai bine, mă concentrez la asta de fiecare dată când sunt pe teren și vreau să lupt. Mă bucur că cei de aici mă susțin mereu, am jucat câteva finale aici și am avut întotdeauna parte de un public grozav.

'Merci beucoup' (n.r.: mulțumesc frumos). Acum chiar am un antrenor francez și probabil că voi învăța franceza ca să putem vorbi franceză aici", a spus Simona Halep, citată de Digisport.

Următoarea adversară a Simonei Halep va fi chinezoaica Qinwen Zheng (19 ani, 74 WTA), pe care a mai întâlnit-o anul acesta, în semifinale la Melbourne Summer Set 1, câştigând cu 6-3, 6-2. Sorana Cîrstea şi Irina Begu s-au calificat şi ele în turul al doilea, iar Gabriela Ruse, Ana Bogdan, Irina Bara şi Mihaela Buzărnescu au părăsit turneul din prima rundă.

Cât a câştigat Halep după meciul cu Schunk

Simona Halep, locul 19 WTA, a trecut, marţi seară, în trei seturi, de Nastasja Mariana Schunk, locul 165 WTA, în primul tur de la Roland Garros.

Fosta campioană de la Roland Garros, titlu câştigat la Paris în 2018, s-a impus cu scorul 6-4, 1-6, 6-1, după o oră şi 50 de minute de joc.

Sportiva din Constanţa l-a avut în tribună pe antrenorul Patrick Mouratoglou.

Adversara Simonei pierduse în ultimul tur al calificărilor, dar a beneficiat de statutul de lucky loser.

În turul următor, pe zgura pariziană, Simona Halep va da peste chinezoaica Qinwen Zheng, 19 ani, locul 74 WTA, care în primul tur a dispus cu 6-3, 6-1 de belgianca Maryna Zanevska.

Simona Halep şi-a asigurat un cec de 84.000 de euro şi 70 de puncte WTA, potrivit Agerpres.

