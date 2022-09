Pe 22 septembrie, sărbătorim ziua jurnalului. Ce crezi că își notează fiecare zodie

În fiecare an, la 22 septembrie, este marcată Ziua jurnalului (#DearDiaryDay), prin care se încurajează continuarea, chiar şi în vremurile moderne, a practicii scrierii într-un jurnal.

Jurnalele Zodiilor

Berbec/ Ascendent în Berbec

Berbecul ține un jurnal legat de activitățile pe care le are de făcut, însă deseori rupe foi din el și le lasă peste tot prin casă. Nu ține să scrie neapărat ceva artistic, ci mai degrabă un fel de „reminder” pe hârtie. Deseori notează anumite obiective și competiții la care are de gând să se înscrie.

Taur/ Ascendent în Taur

Nu are doar un jurnal, ci trei. În primul notează ce mănâncă, care este dieta săptămânală și ce mai are de cumpărat. În al doilea scrie ce are de făcut la muncă, astfel încât să rămână organizat, iar în al treilea își scrie planurile de viitor pe zece ani, astfel încât să nu se ia pe sine prin surprindere.

Gemeni/ Ascendent în Gemeni

Are o agendă legată în piele unde își notează în grabă câteva gânduri, idei, fraze în engleză sau franceză, câteva cuvinte din germană pe care nu știe cum să le traducă exact. Este și agenda pe care o ia cu el la cursurile de marketing la care s-a înscris de curând.

Rac/ Ascendent în Rac

Are un fel de jurnal în care nu se prea omoară cu scrisul, ci mai degrabă lipește acolo foi decupate din ziare vechi pe care nu se îndură să le arunce încă. Are acolo și niște diplome mai vechi, îndoite, dar și câteva fotografii de familie. Uneori mai notează datele de naștere ale celor dragi, să fie sigur că nu uită.

