Pasagerii capsulei SpaceX povestesc cum îşi petrec timpul în spaţiu: Tumbe, desene şi ukulele - FOTO / VIDEO

Turiştii spaţiali care se află în acest moment pe orbita Terrei la bordul unei capsule a SpaceX au povestit vineri, în cadrul unei intervenţii video în direct, cum îşi petrec timpul în spaţiu, demonstrând câteva tumbe şi cântând la ukulele, relatează Agerpres, citând AFP.



A fost totodată anunţată ora revenirii pe Terra, amerizarea în Oceanul Atlantic, în largul coastelor Floridei, urmând să aibă loc sâmbătă la ora 23:06 GMT (19:06 ora locală pe coasta de Est americană).



Cei patru pasageri ai misiunii Inspiration4 - miliardarul Jared Isaacman însoţit de alţi trei americani - au decolat miercuri seară din Florida în cadrul primei misiuni orbitale din care nu face parte niciun astronaut profesionist. În prezent, capsula orbitează la o altitudine mai mare decât Staţia Spaţială Internaţională (ISS) şi se deplasează cu o viteză de 28.000 de kilometri la oră.

Cântatul la ukulele, printre distracțiile din spațiu





Înţelegem cât de norocoşi suntem, a declarat Jared Isaacman, comandantul misiunii, pe care a iniţiat-o chiar el contra unei sume de mai multe zeci de milioane de dolari achitate SpaceX.



Ne dedicăm tot timpul pe care îl avem experimentelor ştiinţifice şi puţin pentru cântatul la ukulele, a glumit acesta.



Unul dintre pasageri, Chris Sembroski, a interpretat câteva acorduri la ukulele. Instrumentul, alături de celelalte obiecte aduse la bordul capsulei, urmează să fie scoase la licitaţie, după revenirea pe Terra, în beneficiul spitalului de pediatrie St. Jude (Memphis, Tennessee).



În această unitate medicală a fost tratată de cancer, pe când era copil, Hayley Arceneaux, una dintre membrele misiunii.

”Hayley este campioană la tumbe”





Hayley este campioană la tumbe, a spus râzând Sian Proctor, o altă membră a echipajului, în timp ce colega ei demonstra o rostogolire. Face tumbe de când am ajuns pe orbită.



Trebuie să recunosc că este foarte amuzant şi putem ridica lucruri foarte grele fără nicio problemă, a adăugat Hayley Arceneaux, de 29 de ani.



Sian Proctor, care şi-a câştigat locul în echipa de turişti spaţiali după ce a creat un site de vânzări online care combină pasiunea pentru arta şi cea pentru spaţiu, a prezentat, la rândul ei, un desen realizat la bordul capsulei şi care reprezintă capsula Dragon Crew trasă de un dragon în spaţiu. În plus, echipajul colectează date destinate unei mai bune înţelegeri a efectului pe care îl are imponderabilitatea asupra unor astronauţi amatori, cu ajutorul mostrelor de sânge şi a testelor care vizează capacităţile cognitive.

Mesaj pentru Tom Cruise: ”Maverick, ne poţi fi copilot oricând doreşti”

Pasagerii şi-au povestit experienţa în spaţiu şi actorul Tom Cruise, potrivit mesajului publicat vineri pe contul de Twitter al misiunii Inspiration4. Maverick, ne poţi fi copilot oricând doreşti, au scris pe pagina de Twitter a misiunii. Maverick este porecla pilotului de elită interpretat de Tom Cruise în filmul Top Gun.



Anul trecut, fostul administrator al NASA din timpul mandatului lui Donald Trump, Jim Bridenstine, a anunţat proiectul unui film realizat în imponderabilitate avându-l pe Tom Cruise drept protagonist, la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale. Nu a mai fost oferit însă niciun alt detaliu despre proiectul care ar fi urmat să se realizeze în colaborare cu SpaceX.