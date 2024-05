"Oricine creşte în America" poate fi corupt de societatea capitalistă. Actorul Sebastian Stan, despre personajul Trump

Donald Trump este "mai accesibil decât vrem să recunoaştem", a declarat actorul american de origine română Sebastian Stan după ce a analizat în cele mai mici detalii anii de tinereţe petrecuţi de acesta la New York, cu scopul de a se documenta pentru rolul interpretat în filmul "The Apprentice", informează AFP.

"O mare parte a comportamentului său şi a personalităţii lui este mult mai pertinentă decât vrem să recunoaştem", a declarat starul hollywoodian, lăudat de criticii de film pentru felul în care l-a interpretat pe Donald Trump, care candidează din nou în acest an la alegerile prezidenţiale din Statele Unite.



Filmul "The Apprentice", prezentat la cea de-a 77-a ediţie a Festivalului de la Cannes, a stârnit controverse uriaşe şi ameninţări cu un proces din partea fostului preşedinte american, mai ales pentru o scenă în care personajul Trump o violează pe prima lui soţie, Ivana.

Însă o mare parte a filmului îl descrie pe tânărul Trump ca pe un outsider emoţionat şi naiv provenit din cartierele periferice ale New York-ului şi care încearcă să îşi găsească un loc în lumea nemiloasă şi elitistă din Manhattan, pe care o cunoştea foarte puţin.



Pentru Sebastian Stan, care s-a născut în România comunistă şi s-a mutat în Statele Unite la vârsta de 12 ani, această viziune asupra unui Trump care încearcă să îşi găsească locul poate să rezoneze cu spectatorii.



"Mama mea mi-a spus că trebuie să devin cineva", a declarat Sebastian Stan, în vârstă de 41 de ani.



"Exista multă ruşine în perioada când eu creşteam, venind din România... exista acea idee de a păstra tăcerea şi de a te ascunde în mulţime", a adăugat el.



Cariera actorului de origine română a explodat pur şi simplu în ultimii ani, în mare parte datorită rolului James "Bucky" Barnes pe care l-a interpretat în trilogia "Captain America" şi în alte filme produse de Marvel. De asemenea, starul născut la Constanţa a fost premiat la prestigiosul Festival de la Berlin, în februarie 2024, cu Ursul de Argint pentru cel mai bun actor în rol principal datorită interpretării sale din lungmetrajul "A Different Man".



Sebastian Stan a văzut o paralelă între mesajul mamei sale şi presiunea intensă exercitată asupra lui Donald Trump şi a fraţilor săi de către tatăl lor, Fred, care era un om deosebit de dur.



La începutul filmului, Donald Trump nu reuşeşte să îşi convingă tatăl că poate să încheie o afacere hotelieră îndrăzneaţă.



Mai degrabă Roy Cohn, un avocat cu influente contacte politice, este cel care crede în potenţialul tânărului promotor imobiliar şi îl ia sub aripa lui protectoare.



Deşi Donald Trump s-a simţit inconfortabil la început în faţa dorinţei avocatului de "a încălca câteva detalii tehnice", el aderă după aceea destul de repede la metodele tulburi ale mentorului său şi chiar le depăşeşte în căutarea gloriei.



Filmul arată modul în care "oricine creşte în America" poate fi corupt de societatea capitalistă, care recompensează aviditatea, cruzimea şi ambiţia, a declarat Sebastian Stan.



"Nimic nu este niciodată suficient de bun. Vezi oameni care reuşesc, dar întotdeauna există cineva mai bun, întotdeauna trebuie să ai mai mult", a adăugat el.



Sebastian Stan a pregătit acest rol citind cu aviditate toate interviurile, vizionând toate emisiunile şi ascultând într-o manieră obsesivă înregistrările audio cu Donald Trump de la sfârşitul anilor 1970 şi începutul anilor 1980.



Asculta acele materiale "nonstop", la volan, în timp ce mergea, în timp ce îşi făcea cumpărăturile şi chiar la baie.



Rolul l-a obligat să se îngraşe câteva kilograme şi unele dintre scenele peliculei au necesitat plasarea unor proteze.



Apoi, există şi controversata scenă a violului. Ea a avut loc după o ceartă în timpul căreia Ivana, prima soţie a lui Donald Trump, îl umileşte pentru că el începuse să se îngraşe şi să chelească.



În viaţa reală, Ivana l-a acuzat pe Donald Trump de viol în timpul procesului lor de divorţ, înainte să îşi retragă acuzaţiile.



Sebastian Stan a declarat că nu a fost tulburat de pregătirile pentru această scenă.



După părerea lui, "scena cea mai mai complicată, care m-a speriat întotdeauna", a fost cea în care Donald plânge moartea fratelui său mai mare, Freddy, decedat din cauza alcoolismului la vârsta de 42 de ani.



Donald Trump ţinea cu adevărat la Freddy şi la Ivana, înainte ca umanitatea lui să fie amorţită de setea de putere şi de bogăţie, care îl devorează.



"Este interesant de văzut că nu vrem să reţinem aceste lucruri despre el", a adăugat Sebastian Stan, potrivit Agerpres.

