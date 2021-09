Oracolul vedetelor. 20 de lucruri despre Anca Dumitra

Anca Dumitra este actrița care îi dă viață Gianinei din „Las Fierbinți”, personaj care nu îi seamănă deloc în viața reală. De asemenea, Anca face parte din distribuția lungmetrajului Complet necunoscuți, în regia lui Octavian Strunilă - Varianta românească a fenomenului italienesc Perfetti Sconosciutti, film care a fost reprodus într-un număr impresionant de țări.



Anca Dumitra a acceptat PROVOCAREA SPECTACOLA. Iată cele 20 de răspunsuri ale actriței.

1. SPECTACOLA: Care era cel mai mare vis al tău în copilărie?

Anca Dumitra: Să mă fac actriță.

2. SPECTACOLA: Care a fost cea mai mare trăznaie pe care ai făcut-o în copilărie?

Anca Dumitra: Am fugit pe geam la discotecă, la o oră la care ar fi trebui să dorm și la o vârstă, care nu era deloc propice ieșirilor de acest fel.

3. SPECTACOLA: Care ar fi lucrul pe care l-ai schimba în viața ta, dacă ai putea întoarce timpul înapoi?

Anca Dumitra: Mi-aș fi dorit ca bunicii să-mi fi fost mai mult timp în preajmă.

4. SPECTACOLA: Care este cea mai mare frică a ta?

Anca Dumitra: De pierdere, de durere.

5. SPECTACOLA: Dacă viața ta ar avea o coloană sonoră, care ar fi aceea?

Anca Dumitra: Amazing - George Michael. Azi, că mâine s-ar putea să am alta. :)

6. SPECTACOLA: Care a fost cel mai penibil moment din viața ta?

Anca Dumitra: Au fost momențele, însă deocamdată nimic dezastruos din punctul ăsta de vedere :)) sper că nici de acum încolo.

7. SPECTACOLA: Care este cel mai interesant lucru pe care l-ai văzut/citit săptămâna aceasta?

Anca Dumitra: I wish you self esteem so high that you’re humble. (n.r. Îți doresc să ai o stimă de sine atât de mare încât să fii umil.)

8. SPECTACOLA: Care este cel mai inutil talent pe care îl ai și cum l-ai descoperit?

Anca Dumitra: Să dau cu aspiratorul încălțată în tocuri. Cu totul inutil, dar dacă tot trebuia să scriu ceva :))

9. SPECTACOLA: Care ar fi cele trei lucruri pe care le-ai lua cu tine pe o insulă pustie și de ce?

Anca Dumitra: Un regizor bun, un scenarist bun, un catering bun.

