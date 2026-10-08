ONU îi pregătește pe parlamentarii români pentru era AI. Program de formare la București

Parlamentul României. Sursa foto: Agerpres

Parlamentarii și personalul Parlamentului României vor participa, în perioada 10-12 noiembrie, la un program de formare în domeniul inteligenței artificiale organizat de ONU la București.

Organizația Națiunilor Unite (ONU) va organiza un program de formare dedicat inteligenței artificiale pentru parlamentarii și personalul Parlamentului României, se arată într-o postare a deputatului Andrei Baciu, pe Facebook.

„Inițiativa pe care am demarat-o acum jumătate de an a primit zilele acestea aprobarea finală a Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului”, a transmis parlamentarul.

Program de formare dedicat AI, la București

Programul, organizat de Organizația Națiunilor Unite, cu sprijinul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP), se va adresa atât parlamentarilor, cât și personalului parlamentar și va oferi instrumentele necesare pentru înțelegerea oportunităților, riscurilor și implicațiilor inteligenței artificiale.

Programul se va desfășura în perioada 10-12 noiembrie și va fi susținut de doi experți ONU în domeniul AI, din New York și Singapore, care se vor deplasa la București.

„Este deja clar că nu putem legifera responsabil o tehnologie pe care nu o înțelegem suficient. Aceasta este ideea de la care am pornit atunci când am inițiat discuțiile cu reprezentanții ONU și ai UNDP la New York și Geneva”, a mai precizat deputatul.

Programul va aborda:

modul în care funcționează inteligența artificială;

oportunitățile și riscurile asociate utilizării sale;

implicațiile etice și de securitate;

reglementarea și supravegherea sistemelor de AI;

rolul parlamentelor în adoptarea unor politici publice responsabile.

Inițiativa vine în contextul în care inteligența artificială a evoluat rapid în ultimii ani și a început deja să transforme profund societatea, economia, piața muncii și modul în care sunt elaborate politicile publice: „Sunt experți care compară această transformare cu cea produsă de electricitate asupra omenirii”, a punctat deputatul.

În acest context, Andrei Baciu susține că România trebuie să fie pregătită pentru o nouă etapă, în care inteligența artificială va avea un rol tot mai important, și că nu este suficient să vorbim despre AI, ci este esențial să identificăm măsuri concrete și rezultate care să ne ajute să facem față acestei transformări.

„Acest program de formare va contribui la o mai bună înțelegere, astfel încât să oferim toate șansele unei societăți de mâine care utilizează AI în mod etic și responsabil. Acesta este un prim pas serios pe care îl facem. Următorul pas firesc pentru creșterea capacității instituționale este înființarea unei comisii pentru AI, care să poată dobândi, în primul rând, expertiză și apoi capacitatea de analiză rapidă a întregului proces legislativ pentru care este responsabil Parlamentul României. Am propus deja oficial acest demers”, a mai precizat deputatul.

Îngrijorări globale cu privire la inteligența artificială

AI-ul generează, însă, și îngrijorări la nivel global. Un agent AI dezvoltat de OpenAI a accesat fără autorizație un portal al guvernului australian, unde a ajuns la fișiere publice și nepublice, iar autoritățile au declanșat o investigație pentru a stabili amploarea incidentului.

Un alt caz care stârnește îngrijorări vizează 53 de imagini încărcate de utilizatori în ChatGPT, care au fost postate de agenții AI pe site-uri de găzduire a imaginilor, sub forma unor linkuri care nu erau listate public. OpenAI a declarat, la finalul lunii septembrie, că a eliminat cea mai mare parte a conținutului și încearcă să șteargă și imaginile rămase.