O nouă moarte bizară în Rusia. Yury Voronov este al șaselea manager cu legături Gazprom mort în condiții suspecte

Un alt director rus de top legat de gigantul energetic Gazprom a fost găsit mort la conacul său, a informat presa locală, potrivit The Independent.



Yury Voronov, șeful unei companii de logistică care deținea contracte profitabile cu Gazprom, a fost găsit mort într-o piscină din curtea casei lui, într-o suburbie de lux, lângă Sankt Petersburg. Se pare că rusul a murit în urma unei împușcături în cap. Voronov a fost fondatorul și CEO-ul companiei de transport și logistică Astra-Shipping, care a lucrat cu Gazprom în Arctica.

Potrivit publicației rusești 47news, un pistol a fost găsit în apropierea piscinei, iar la fundul acesteia erau mai multe carcase de gloanțe. Trupul lui Voronov fost găsit luni în jurul orei 14.

Ce spune soția bărbatului

Soția lui Voronov ar fi spus poliției că bărbatul a băut mult în ultima perioadă din cauza unor certuri cu contractanții și partenerii săi de afaceri. Moartea sa este cel puțin a șasea legată de industria rusă de gaze în ultimele luni.



Leonid Shulman, șeful serviciului de transport al Gazprom Invest, a fost găsit mort lângă Leningrad la 30 ianuarie 2022. La doar o lună după aceea, Alexander Tyulakov, director general adjunct la Gazprom, a fost găsit mort în garajul său, pe 25 februarie.

Alți miliardari ruși morți în condiții suspecte





Mikhail Watford, un miliardar rus născut în Ucraina, care nu avea legătură cu Gazprom, dar și-a făcut avere din petrol și gaze, a fost găsit mort în casa sa din Surrey, Anglia, pe 28 februarie. Poliția din Surrey nu a tratat moartea ca fiind suspectă. Cadavrele fostului vicepreședinte al Gazprombank Vladislav Avayev, ale soției și ale fiicei sale au fost găsite la Moscova pe 18 aprilie. Igor Volobuev, fost vicepreședinte la Gazprombank, a declarat pentru CNN că nu crede că decesele nu sunt cauzate de crimă urmată de sinucidere, așa cum sugerase poliția.

"Slujba lui a fost să se ocupe de private banking, asta înseamnă să aibă de-a face cu clienți VIP. El era responsabil de sume foarte mari de bani. Deci s-a sinucis? Eu nu cred acest lucru. Cred că știa ceva și că reprezenta un fel de risc.", a spus Volobuev.

O zi mai târziu, un manager de top al producătorului de gaze Novatek, care este parțial deținut de Gazprom, Sergey Protosenya a fost găsit mort împreună cu soția și fiica sa în Spania.

Morți suspecte în Rusia. Oligarhii dispar unul după altul. Dorin Popescu: Nu mai iubesc viața. Mâna lungă a sistemului îi pedepsește

"Din ce în ce mai mulți oameni de afaceri, oameni politici, militari, generali ruși, nu mai iubesc viața. Există o euforie a accidentelor. Nu mai iubesc sănătatea, viața, liniștea etc. și este evident că totul se petrece sub paradigma unor presupuse accidente. Văd în această serie tragică de accidente, de asasinate, văd mâna lungă a sistemului care îi pedepsește pe rebeli, îi pedepsește pe cei care nu execută ca la carte comenzile politice ale sistemului, iar în ceea ce privește Gazprom este absolut evident că acești oameni, cărora, încă o dată repet, le place sinuciderea, acești oameni refuză să facă parte dintr-o schemă de compromisuri pe care puterea politică de la Kremlin o cere companiei sale favorite și nu numai ei.", a declarat Dorin Popescu în cadrul emisiunii "Raport de zi" de la Realitatea Plus, moderată de Ana Maria Păcuraru. Vezi mai mult AICI.

