”Stați departe de aur!". Cum îți protejezi economiile, în plină criză. Adrian Măniuțiu: Nu vă grăbiți să cumpărați euro

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Adrian Măniuțiu, analist economic și antreprenor, spune că românii nu ar trebui să se grăbească să cumpere euro sau să schimbe haotic valuta, în ciuda tensiunilor economice. Acesta recomandă prudență maximă, păstrarea rezervelor actuale de dolari și orientarea economiilor către obligațiuni de stat sau depozite bancare ca alternative sigure de protejare împotriva inflației.

"Trebuie să pornim de la context ca să înțelegem ce ne așteaptă în România. Traversăm o perioadă complicată. Cheltuielile statului au fost scăpate de sub control, datoriile sunt foarte sus, ne împrumutăm la o valoare foarte mare.

Știu că, săptămâna trecută, am trecut de ultima agenție de rating a acestui an, cu brio cu ghilimele, pentru că practic am luat o mizerabilă notă de trecere și n-am fost retrogradați. Dar situația rămâne în continuare tensionată" a spus Adrian Măniuțiu, în cadrul emisiunii ”Neatza”, de la Antena 1.

"Nu orice mișcare e bună"

"Ce înseamnă asta pentru oamenii de rând? Înseamnă că economia încă e foarte vulnerabilă, că dobânzile rămân foarte mari. Adică banii rămân rari și scumpi. Înseamnă că inflația nu este în totalitate sub control și că felul în care circulă banii în economie rămâne, să spunem, într-un unghi destul de tensionat.

Atunci când nu faci pasul corect, riști să-l faci pe cel greșit. Adică neapărat trebuie să știi că nu orice mișcare e bună. Uneori, e mai bine să nu faci nimic", a adăugat analistul economic.

"Dacă aveți rezerve în dolari, nu le schimbați!"

"Și una din întrebări e asta: "Am niște lei. Se va devaloriza leul în continuare? Îi schimb sau nu euro? Sau să-i pun în dolari? Uite ce a sărit dolarul?"

Avantajul pentru noi, în România - cu excepția prețului la carburant, care e legat de dolari și de cotația internațională a petrolului, care este în dolari - este că suntem mai mult afectați de felul în care interacționăm cu euro decât felul în care interacționăm cu dolarul.

Sigur că, în momentul de față, dacă nu aveți o rezervă în dolari, nu e momentul să v-o creați. E părerea mea. Atenție, nu e un sfat! E o părere.

Dacă aveți deja rezerve în dolari, țineți de ele, nu le schimbați. E o monedă, în momentul acesta, care poate să rămână stabilă în raport cu celelalte valute. Dacă cheltuielile și obligațiile noastre sunt în lei, acum, țineți-le în lei.

Știu că se spune că există această treaptă impusă de Banca Națională, în care, la momente fixe - 7, 8, 9 săptămâni - mai scăpăm un 0,05 la curs. Din 5,35, un 5,40. Din 5,40 în 5,45 și că încet, încet merge.

E într-adevăr o politică de stabilizare, pentru că, în momentul de față, leul nu este probabil în cea mai sănătoasă poziție a lui, dată fiind și situația din economie, dar asta nu înseamnă că trebuie să sărim, să schimbăm", a precizat Adrian Măniuțiu.

"Nu vă grăbiți, acum, să cumpărați euro"

"Este o părere acum. Din discuțiile pe care le-am purtat cu alți specialiști din, eu cred că mergem, undeva până la mijlocul anului viitor, la 5,5, asta ca să nu cheltuim extrem de mult în echilibrarea acestui curs. Cred că e o stabilizare în jur de 5,5.

Sigur, psihologic, ea poate să sune ca fiind foarte mare. În procente, nu e ceva extraordinar de mare. Așa că nu vă grăbiți, acum, să cumpărați euro, dacă nu îi aveți, mai ales dacă cheltuielile sunt în lei. Lăsați-le în lei.

Cele mai mari erori pe care le facem e atunci când, haotic și pompieristic, ne speriem și acționăm rapid - schimbăm și pierdem la diferențele de curs. Rămâneți cu ce aveți", spune analistul economic.

"Nu trăim o perioadă ieșită din comun"

Întrebat dacă Banca Națională bagă lei în piață ca să stabilizeze cursul, acesta a punctat: "Poate să cumpere, poate să verse euro și să cumpere lei, crescând cererea pentru moneda națională și păstrându-i astfel o valoare ceva mai ridicată - se traduce stabilă.

Răspunsul este da. Dar să știi că sunt sume normale, nu e nimic ieșit din comun. Adică nu sunt eforturi financiare de echilibrare care să difere de alte perioade. Adică nu trăim o perioadă ieșită din comun. Nu se cheltuie sume exorbitante."

"O alternativă bună și sigură"

Cât despre posibilitatea de a mergem pe tranzacții, Adrian Măniuțiu a adăugat: "Aici, în momentul acesta de volatilitate al pieței, recomandarea mea este doar dacă ne pricepem. Dacă nu, mai bine rămânem în obligațiuni de stat, pentru că inflația s-a mai temperat.

Randamentul pe care ni-l oferă astăzi obligațiunile de stat, spre deosebire de acum un an, când inflația era cu două cifre, cred că poate să reprezinte o alternativă bună și sigură.

Sunt neimpozitabile, cunt garantate de stat și se emit în continuare - că asta e situația, statul se tot împrumută - și sunt la niște valori care măcar ne protejează de inflație.

Dacă vrem un randament mai mare, vrem câștiguri, putem să ne aruncăm și în bursă. Stați departe de day trading, în perioada asta, dacă nu vă pricepeți, și departe de crypto, dacă nu vă pricepeți, pentru că volatilitatea este absolut uriașă."

"Stați departe de aur"

De asemenea, Adrian Măniuțiu îi sfătuiește pe românii să stea departe de aur, "pentru că aici e mai puțin un metal de rezervă și de siguranță. E mai mult un metal, sigur, foarte valoros, dar industrial.

Comenzile din industrie sunt foarte incerte în momentul de față la nivel global. De aici și volatilitatea pe piața argintului. Dar aurul rămâne o variantă sigură dacă nu vă grăbiți, doar pe termen lung - 5 ani plus. Altfel lăsați aurul."

Acesta a mai adăugat că "depozitul îți asigură acea rezervă, acel fond urgență despre care tot vorbim, fără să-i lași neapărat într-un cont curent, uitându-te la ei cum strâng praful și acumulăm măcar o protecție care să acoperă inflația."

Euro, minim istoric

Reamintim că moneda națională a atins un nou minim istoric, euro depășind pragul de 5,35 lei pe piața interbancară. Această depreciere accentuată a leului coincide cu o scădere masivă a rezervelor valutare ale Băncii Naționale a României (BNR), care s-au redus cu aproape 5 miliarde de euro în decursul lunii septembrie.

De asemenea, Standard & Poor's (S&P) a confirmat, în urcmă cu dpar câteva zile, ratingul suveran al României la nivelul BBB-/A-3 - țara nu retrogradează la junk.

Verdictul S&P reprezintă ultima dintre evaluările programate în 2026 de cele trei mari agenții internaționale de rating. Anterior, Fitch și Moody’s au analizat situația României și au decis, la rândul lor, să păstreze țara în categoria recomandată investițiilor, însă cu perspectivă negativă