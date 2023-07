Vot pentru excluderea lui Dan Vîlceanu din PNL. Nicolae Ciucă, decizii după şedinţa PNL

"Am discutat activitatea guvernamentală şi modul în care este nevoie în continuare de calibrarea activittăţii la toate nivelurile ministerelor, ca să asigurăm coerenţa actului guvernamental.

În acest sens, am discutat despre reducerea numărului de funcţii de secretar de stat la nivelul fiecărui minister, iar în felul acesta să putem avea o discuţie în coaliţie pentru o decizie finală.

Am discutat cu miniştrii PNL continuarea procesului de absorbţie a fondurilor europene. Cu puţin timp în urmă, am primit aprobarea pentru cererea 2 din PNNR. Au fost îndeplinite 51 de jaloane, a rămas unul neîndeplinit, despre care am discutat cu ministrul Energiei modalitatea în care să reintre şi acest jalon în procedură, ca până în septembrie să fie gata şi să primim şi suma care nu a fost alocată.

Ulterior, am avut şedinţa Biroului Executiv, în care am discutat şi am supus votului respingerea proiectului de lege iniţiat de 15 parlamentari PNL pentru ridicarea pragului electoral parlamentar. A fost o respingere aproape unanimă, cu o singură abţinere. Din dezbatere a reieşit foarte clar că poziţia PNL este de a menţine procesul de consolidare a democraţiei, prin susţinerea unei reprezentativităţi cât mai mari la nivelul Parlamentului.

A fost aprobată recomandarea retragerii acestui proiect.

Am discutat tot ceea ce ţine de subiectul care a făcut obiectul dezbaterii pe măsuri fiscale. În cadrul biroului am convenit să avem astăzi, după 13:00, discuţii la nivelul Guvernului şi, ulterior, în această după-amiază, pe cifrele pe care le vor pregăti ministerele de linie. Nu avem o decizie în acest sens încă.

Ultima decizie a fost de a da curs solicitării filialei Gorj în ceea ce priveşte excluderea din partid a domnului deputat Dan Vîlceanu", a declarat Nicolae Ciucă.

Ulterior, întrebat despre cum va fi menţinut deficitul bugetar în ţinta de 4,4 %, Nicolae Ciucă a spus că "au fost discutate aspecte care ţin de posibilitatea de a obţine mai multe fonduri la buget pentru a compensa cheltuielile. Taxarea suplimentară a jocurilor de noroc, taxa pe vicii, redevenţele, tot ceea ce poate constitui buget suplimentar, au fost discutate şi analizate. Ţinând cont totodată de nevoia de menţinere a fondurilor pentru investiţii, pentru că am văzut foarte clar că atunci când am reuşit să coordonăm investiţiile de la bugetul de stat cu cele pe care le putem realiza pe fonduri europene, am reuşit să dăm un trend de creştere economică şi astfel să putem discuta despre tot ceea ce înseamnă măsuri guvernamentale pentru toate categoriile socio-profesionale".

Ce se întâmplă cu facilităţile fiscale

Întrebat dacă PNL ar putea fi de acord cu eliminarea facilităţilor fiscale în agricultură şi construcţii, Nicolae Ciucă a spus că "de nenumărate ori am afirmat că măsurile trebuie să fie şi rezultatul dialogului pe care îl avem cu domeniul asupra căruia intenţionăm să intervenim într-un fel sau altul. Ca atare, păstrarea dialogului atât cu producătorii, cu procesatorii, cu investitorii, este absolut necesar înainte de a lua o decizie. Daţi-mi voie să nu pronunţ niciun fel de abordare. Trebuie să vedem fiecare domeniu ce aport are la bugetul de stat. Dacă un domeniu produce plus valoare la bugetul de stat, ar fi impardonabil să producem distorsiuni în funcţionarea domeniului. Trebuie să avem în vedere că în PNRR există deja menţiunea ca până la final de 2026 să fie eliminate facilităţile. În baza dialogului cu mediul de afaceri, pot spune că din partea dumnealor s-a solicitat ca decizia să fie unitară. Chestiunea este absolut bazată pe decizie. Decizia guvernamentală trebuie să fie pe baza cifrelor de la buget şi în urma dialogului cu mediul de afaceri. O parte dintre cei care beneficiază de facilităţile acestea fiscale plătesc contribuţia la sănătate, alţii nu. Şi vom lua astfel o decizie să vedem dacă trebuie aplicată aceeaşi măsură tuturor".

Ce se întâmplă cu concediile medicale

"Este un aspect pe care l-am discutat în coaliţie de mult timp, nu a apărut acum. Din analiza pe care am făcut-o la vremea respectivă, a rezultat clar că este o problemă de sistem. În felul acesta, va trebui ca decizia ce va fi luată în acest sens să aibă la bază o radiografie a întregului sistem, pentru că, într-adevăr, sunt sume foarte mari care trebuie plătite pe concediile medicale. De la Ministerul Sănătăţii avem nevoie de această analiză, cu concluziile şi măsurile aferente", a concluzionat Nicolae Ciucă.

