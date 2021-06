Narcisa Birjaru, câștigătoarea Chefi la Cuțite, gest surpriză. Ce și-a putut tatua pe mână pentru Scărlătescu: Cuvântul e cuvânt!

Narcisa Birjaru, prima femeie câștigătoare a show-ului culinar "Chefi la Cuțite" și-a făcut un tatuaj în cinstea oamenilor care i-au schimbat viața complet.

Finala sezonului 9 ”Chefi la cuțite” i-a adus marele premiu Narcisei Birjaru, spre marea surprindere a tuturor și revolta unor concurenți.

Aceasta și-a făcut un tatuaj special, drept mulțumire pentru Speak și pentru Chef Cătălin Scărlătescu.

"După cum am promis, @iamspeak cuvântul e cuvânt. Vreau să-ți multumesc pentru încrederea pe care m-ai făcut sa o am in mine și pentru minunatul om care ești. ..., vreau să-ți multumesc pentru acest tatuaj pe care l-ai adus la rang de arta @chefilacutite. @chef_catalin_scarlatescu, fiind mentorul meu perfect semnătura ta nu avea cum sa lipsească te iubesc", a scris Narcisa Birjaru pe Instagram.

Cătălin Scărlătescu, prima reacție după ce a câștigat Chefi la Cuțite



"Sezonul 9 mi-a depășit toate așteptările. Pentru prima dată în istoria @chefilacutite o femeie a reusit să obtină trofeul! Bravo, Narcisa! Te felicit!

În Narcisa am simțit cea mai mare luptă de-a lungul sezonului. Am simțit că ar face orice ca să învețe mai mult, să se autodepășească, să câștige. Este un om care a muncit extrem de mult ca să ajungă aici, un om care nu are multă încredere în forțele proprii, dar un om care dă un gust fabulos mâncării. Narcisa, te-ai născut să gătești! Să nu lasi pe nimeni să îți ia asta. Sunt mândru de tine și mândru de echipa care ți-a dat putere să câștigi trofeul! Vă mulțumesc tuturor!

Felicitări și celorlalți finaliști! Cătălin, esti un bucătar desăvârșit. Ai ridicat nivelul în bucătăria noastră! Elena, ti-am spus-o și o repet. Determinarea ta poate să mute munții! Vă felicit si mă bucur că v-am cunoscut!

Și ca un ultim cuvânt…nu subestimați pe nimeni.

Ne vedem în #sezonul10… unde o să am statuie”, a scris Cătălin Scărlătescu pe Instagram.