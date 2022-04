Mihai Trăistariu își caută nepoata dispărută de trei ani: Sora mea e îngrozită. Nu a vrut să facem publică povestea

Mihai Trăistariu și familia sa trec printr-o adevărată dramă de trei ani de zile, de când fata surorii artistului a dispărut fără urmă. Aceasta se afla în America, în momentul în care părinții nu au mai primit niciun semn de la ea. În exclusivitate pentru Spectacola, Mihai Trăistariu a explicat care este exact situația actuală și ce ipoteze iau în calcul.

"Sora mea e profesoară de matematică, soțul ei e profesor universitar de matematică și au doi copii: Raluca și Matei. Fata a făcut tot ce se poate cu matematica, s-a dus apoi în Germania la studii, apoi masterul l-a făcut în America. Fratele ei a rămas în Iași, la facultatea de fizică. Sunt foarte deștepți copiii, cuminți și educați.", a spus Mihai Trăistariu, pentru Spectacola.

Raluca Havârneanu a rupt legătura cu familia ei acum 3 ani

"Acum 3 ani, Raluca a dispărut, iar mama ei e îngrozită, pentru că nu poate să înțeleagă ce s-a întâmplat. Ea chiar dacă nu s-a mai întors acasă, de când a plecat, ținea legătura mereu cu familia. De 3 ani, s-a rupt această legătură. Chiar dimineață am vorbit cu sora mea și e îngrozită. Ea nu a vrut să facem publică povestea, dar eu am început să spun prin presă, pe la televizor și i-am spus: Au trecut 3 ani. Tu nu vrei să știi dacă e moartă sau vie? Nu mai poate dormi săraca, este într-o depresie cruntă. Dacă înainte vorbeau prin mesaje, acum Raluca nu mai dă nici seen pe nicio rețea socială.", a mai dezvăluit acesta.

Fata era căsătorită cu un american

Raluca era și căsătorită cu un american, însă după 6 luni aceștia divorțaseră. Fata nu a dat vestea familiei, mama sa descoperind acest lucru abia la vizita pe care a făcut-o în America, în căutarea ei.

"Ea s-a măritat prin 2018 cu un american, iar după 6 luni au divorțat. Avem mai multe variante: ori după divorț a făcut o depresie și nu mai vrea să audă de nimeni, ori a pățit ceva mai grav și e sechestrată, răpită, ori, în cel mai rău caz, este moartă. Până la 30 de ani, între ea și sora mea a fost o relație foarte bună, își vorbeau foarte frumos, i-au plătit toate studiile în străinătate, care au avut costuri foarte mari, i-au trecut casa pe numele ei", a mai dezvăluit Mihai Trăistariu.

