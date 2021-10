Mihai Bendeac, despre cel mai mare REGRET al său: Am URLAT la maică-mea. N-am s-o iert vreodată! Situație absolut tâmpită

Mihai Bendeac e unul dintre cei mai apreciați actori în România.

După replicile și acuzațiile dure din urmă cu 2 luni la adresa lui Cătălin Măruță, Mihai Bendeac a luat o decizie complet neașteptată.

În luna august, Mihai Bendeac a spus că se simte hărțuit de Cătălin Măruță. Totul a început după ce Cătălin Măruță l-a invitat pe actor în podcastul său de pe Youtube.

”M-a invitat acum două luni la podcastul pe care îl realizează, i-am explicat că eu vreau să am apariții foarte rare, și așa mai departe, și că îi promit că, în momentul în care o să simt că vreau să fac un nou podcast, o să fie primul pe care îl anunț, dar nu, deja nu. Deja a ajuns la hărțuire. Te rog eu, nu mă mai suna, nu mă mai hărțui! Lasă-mă în pace, te rog eu! Dacă o să simt nevoia să fac un podcast, jur că pe tine te sun!”, a zis Mihai Bendeac.

El a spus că va lua și măsuri în cazul în care prezentatorul TV nu va termina să îl sune.

”Cătăline, mă duc la poliție, jur, nu glumesc! Îmi pare rău că nu ți-am răspuns în ultimele zile, dar băi, mi s-a făcut frică”, a mai zis Mihai Bendeac.

Mihai Bendeac, decizie neașteptată. S-a dus în podcastul lui Cătălin Măruță

"Da. Această fotografie a fost realizată acolo unde bănuiți. Al doilea și ultimul podcast la care am de gând să merg. De ce am făcut-o? Din ambiție. Ce s-a întâmplat? Am băut prea mult în cele 3 ore și am spus multe lucruri pe care vreo rămășită din creierul meu sa le filtreze. Regret? Nu știu…", a scris Mihai Bendeac pe pagina de Facebook, alături de fotografia din timpul filmărilor cu Cătălin Măruță.

În cadrul podcast-ului, Mihai Bendeac a renunțat la inhibiții și a făcut mai multe dezvăluiri, inclusiv despre PRO TV.

Care e cel mai mare regret al său

"Cel mai mare regret pe care îl am e că într-o situație absolut tâmpită am urlat la maică-mea. Asta e cel mai mare regret al vieții mele, e o chestie pe care n-o s-o iert vreodată.



Era vorba despre niște lucrători care lucrau la apartament și era vorba că mai bine luam o firmă ca să nu lucrăm cu nea Gică sau Dorel, iar la un moment dat am urlat foarte tare la maică-mea, după care m-am dus acasă și am început să plâng, a fost oribil, a fost cea mai mare greșeală pe care am făcut-o", a povestit Mihai Bendeac în cadrul podcastului.

Mulți ani, Mihai Bendeac a încercat să își țină familia departe de lumina reflectoarelor, însă apoi s-a lăudat cu mama lui, cu fratele și cu tatăl pe rețelele de socializare.

El și cea care i-a dat viață au colaborat la cartea „Jurnalul unui burlac. Conversații cu mama”.

Emilia Bendeac este de profesie asistentă medicală. De-a lungul anilor, ea a acordat mult prea puţine interviuri şi a bifat şi mai puţine apariţii publice la braţul fiului său.