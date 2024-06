Medic primar diabet: Atenție la pepene! Au fost probleme și cu cireșele, dar simptomele nu au fost foarte zgomotoase

Pepenele roșu este compus în mare parte din apă (aproximativ 92%), ceea ce îl face o alegere ideală pentru hidratare în zilele toride de vară.

Pe lângă conținutul ridicat de apă, pepenele roșu este o sursă bogată de vitamine și minerale. Conține vitamina C, care ajută la întărirea sistemului imunitar, și vitamina A, esențială pentru sănătatea ochilor. De asemenea, este bogat în licopen, un antioxidant puternic care poate ajuta la reducerea riscului de boli de inimă și anumite tipuri de cancer. Pepenele roșu este, de asemenea, sărac în calorii, ceea ce îl face un aliment excelent pentru cei care urmăresc să-și mențină greutatea.

Cireșele sunt o sursă excelentă de antioxidanți, în special antocianine, care dau culoarea roșie intensă a fructelor și ajută la combaterea inflamațiilor și la reducerea riscului de boli cronice. De asemenea, cireșele sunt bogate în vitamina C, potasiu și fibre dietetice, care contribuie la sănătatea generală a organismului.

Un alt beneficiu notabil al cireșelor este capacitatea lor de a îmbunătăți calitatea somnului. Cireșele conțin melatonină, un hormon care reglează ciclurile de somn. Consumul de cireșe sau suc de cireșe poate ajuta la ameliorarea insomniei și la promovarea unui somn mai odihnitor.

Dar atenție! Fructele de sezon trebuie mâncate cu moderație, cel puțin dacă ai endometrioză. Dr. Cristina Toader, medic primar diabet zaharat și boli de nutriție, a vorbit despre acest subiect.

„Pentru că este sezonul lor şi pentru că am avut câteva paciente care au acuzat probleme, aş vrea să vă atrag atenţia astăzi în privinţa consumului de pepene roşu în endometrioză.



Pepenele roşu este foarte sănătos, însă am observat că există o sensibilitate în ceea ce priveşte pacientele cu endometrioză.



Una dintre paciente, al cărui acord îl am pentru a vă povesti un pic din experienţa ei, mi-a spus că observase o sensibilitate la pepenele roşu încă de acum 2-3 ani, dar anul acesta a uitat şi a consumat din nou pepene. S-a confruntat vreme de câteva zile cu dureri pelvine (deşi nu era timpul menstruaţiei), crampe şi o simptomatologie care semăna cu infecţie urinară (neconfirmată ulterior şi ţinută sub control cu Cystone). Mi-a povestit că simţea o "inflamaţie constantă" deşi înainte se simţise foarte bine.



La fel i s-a întâmplat pacientei de mai sus şi cu cireşele, dar acolo simptomele nu au fost foarte zgomotoase.





Şi-a revenit după câteva zile cu alimentaţie sănătoasă, hidratare şi antiinflamatoare naturale (o singură zi a luat un antiiflamator alopat).



Urmează o nouă consultaţie pentru a investiga amănunţit care ar putea fi cauza acestor simptome, un plan de tratament şi cu siguranţă se va rezolva.



Aşadar, vă rog să fiţi foarte atente în această perioadă cu fructele de sezon. Pe parte digestivă, pacientele cu endometrioză sunt foarte sensibile, ca să nu mai vorbim că nici fructele nu se mai cultiva/păstrează aşa cum trebuie, dar asta e o altă discuţie”, a zis Dr. Cristina Toader, medic primar diabet zaharat și boli de nutriție.

