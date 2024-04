Marius Manole, la podcastul elevilor Laude-Reut: În lumea de azi mi-ar fi greu să fiu adolescent. Nu știu cum aș rezista tentațiilor

”În cadrul acestui episod de debut, vom afla împreună povestea sa de succes, obstacolele întâlnite pe parcursul carierei sale și lecțiile învățate de-a lungul drumului. De la momentele memorabile din culisele teatrului până la provocările și bucuriile vieții de artist, discuția va oferi o perspectivă unică asupra lumii artei și a creației”, au spus realizatorii podcast-ului.

Elevii au pregătit întrebări inspirate și provocatoare pentru Marius Manole, abordând teme precum importanța educației în formarea unui actor și sfaturile sale pentru tinerii aspiranți din domeniul artistic.

”Nu știu cum aș fi rezistat”

Întrebat ce părere are despre perioada adolescenței, Marius Manole a recunoscut că, în lumea de azi, i s-ar părea foarte greu să fie adolescent. ”Noi am fost mult mai feriți, ca adolescenți, a spus Manole. Era o lume mai săracă în tentații. Dacă aș fi azi părinte, ceea ce nu e cazul, aș sta cu inima strânsă când pleacă fiul sau fiica mea la școală. Pe vremea noastră nu erau droguri, telefoane mobile, Facebook, Tik Tok, nu era acest risc adus de rețele, să poată un copil interacționa cu cineva necunoscut. Aș fi fost foarte tentat de multe lucruri, nu știu cum aș fi rezistat”.

”Prostii am făcut cu toții, a mai spus Marius Manole, important e să înveți și să nu revii la ele. Și să faci greșelile la timpul lor. Cum ar fi să începi să mergi în cluburi la 45 de ani, cât am eu azi? În adolescență am avut și eu o rebeliune a vârstei, era să fie exmatriculat...descoperisem teatrul, la Iași, stătem nopțile cu ei, la școală dormeam cu capul pe bancă. Diriginta l-a sunat pe tata, care mi-a spus: ți-am găsit loc de muncă în fabrică, m-a dus cu forța să văd halele, motostivuitorul. Nu că m-aș fi temut de muncă, dar avea visul meu, gândurile mele. Care s-a văzut că au fost bune”.

Munca, 90% din succes

Întrebat ce este mai important într-o carieră de success, talentul sau munca, Marius Manole a răspuns ferm.

”Munca înseamnă 90% din succes. Am văzut actori care n-au fost prea buni la început, dar au muncit, au învățat și acum sunt actori extraordinari. Poți să ai talent și să-ți bați joc de el, să îl irosești, dacă nu muncești serios. Ține de alegerile pe care le faci în viață, de conjunctură, de oamenii cu care te însoțești. Multe țin de alegerile pe care le faci, nu doar de talentul cu care te naști”, a concluzionat Marius Manole.

Proiect care încurajează creativitatea și gândirea critică

Podcastul "CE MAI ZICI?" va explora o gamă largă de subiecte, de la realizările academice și proiecte educaționale, până la aspecte ale vieții cotidiene care sunt de interes pentru comunitatea Laude-Reut. Elevii vor discuta despre evenimente școlare importante, vor prezenta invitați speciali, sondaje de opinie și vor marca aniversări semnificative într-un mod captivant și autentic.

Într-o eră în care media și tehnologia joacă un rol tot mai important în viețile noastre, elevii de la Complexul Educațional Laude-Reut au oportunitatea unică de a-și dezvolta abilitățile media și de a forma o nouă generație de creatori de conținut și jurnaliști. Cu acces la un studio de podcast echipat cu cele mai moderne echipamente audio-video, precum microfoane profesionale, mixer audio și video, camere video profesionale și software de editare, elevii au posibilitatea să exploreze lumea comunicării și să-și exprime ideile într-un mod captivant și profesional.

Prin susținerea acestui proiect, Complexul Educațional Laude-Reut își propune să transforme școala într-un mediu stimulativ și sigur, în care elevii pot să-și dezvolte abilitățile și să contribuie la formarea viitoarei generații de profesioniști media. Acest proiect nu numai că încurajează creativitatea și inovația, dar oferă și beneficii semnificative elevilor, cum ar fi dezvoltarea abilităților tehnologice, comunicarea verbală și non-verbală, creativitatea și gândirea critică.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News