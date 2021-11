Marinela Chelaru, PENSIE MIZERĂ. Cine e vedeta care i-a sărit în ajutor. "Mâncăm doar de la REDUCERE, ca să avem bani de lumină și de medicamente"

După problemele de sănătate pe care le-a avut în ultima vreme, actrița Marinela Chelaru, în vârstă de 62 de ani, trece printr-un alt moment dificil din cauza pensiei mizere pe care o primește de la statul român, după o viață petrecută pe scenă și după ce s-a dedicat publicului.

Cunoscuta actriță abia mai face față cheltuielilor lunare, motiv pentru care a trebuit să găsească o soluție.

Marinela Chelaru a dezvăluit că încearcă să strângă din dinți și să fie atentă la fiecare lucru pentru care scoate bani din buzunare, că încasează o pensie de 1.400 de lei lunar dintre care 600 de lei merg doar pe medicamente. În plus, potrivit ei, pentru a putea supraviețui, consumă doar alimente la reducere și își trimite soțul să caute produse la preț redus în magazine.

"Am o pensie de 1.400 de lei, din care 600 de lei dau pe medicamente, după operația suferită la inimă. Din ce să trăiești? Pensionarii mor de foame! Toată ziua pândesc în magazine mâncarea la preț redus.

Eu caut pliante cu mâncare la preț redus. Îmi trimit soțul acolo unde aflu că în acea zi se vinde ceva la promoție, am ajuns să mâncăm doar de la reducere, ca să avem bani de lumină și de medicamente", a declarat Marinela Chelaru, pentru playtech.ro.

Vedeta care i-a sărit în ajutor celebrei actrițe

Vlad Miriță, cunoscutul cântăreț, este cel care s-a decis să îi întindă o mână de ajutor Marinelei Chelaru și să o ajute cât poate.

"Voi încerca să îi ajut pe cei care au pensii foarte mici, le voi dărui pachete cu produse din carne, dar voi dona și unui azil de bătrâni", a declarat Vlad Miriță.

Marinela Chelaru, despre problemele de sănătate: Nu am voie să ies

Actrița a povestit că nu mai are voie să facă prea multă mișcare și nici să iasă afară când temperaturile sunt ori foarte scăzute, ori foarte crescute.

Marinela Chelaru a declarat că a lăsat totul în mâinile soțului acum, bărbatul ocupându-se de tot ceea ce înseamnă cumpărături.

"Nu am voie să ies pe căldură și pe frig, când este ger afară. Am stat cuminte în casă în toată această perioadă. Nici bine așa nu prea m-am mai simțit, mi-am luat medicamentele mele și cam atât. Am vrut să ies până la piață, dar nu am mai fost. Am mâncat fructe pentru că aveam în casă, mi-am făcut și înghețată. Acum soțul face cumpărăturile, dar nu prea avem nevoie, pentru că avem provizii în casă", a declarat Marinela Chelaru pentru impact.ro.

De asemenea, actrița a mărturisit că nu a mai fost nici la spital în ultima vreme și ia legătura cu medicul doar prin intermediul telefonului, pentru a ține totul sub control:

"Nu am mai fost nici pe la spital în ultima perioadă, vorbesc cu doctorița mea la telefon și cam atât. Este un înger de femeie. Ținem legătura pentru orice eventualitate, dar nu am avut probleme. Ultima dată mi-a schimbat medicamentele de tensiune și mă simt mult mai bine", a mai spus ea.

Condiția pentru care ar mai juca pe scenă

După incidentul neplăcut prin care a trecut, cunoscuta actriță a fost nevoită să renunțe la scenă. Cu toate acestea, îi surâde ideea de a mai juca într-o piesă de teatru sau film, dar numai cu anumite condiții.

Astfel, artista a declarat că ar accepta să se implice într-un proiect doar având un rol mai mic, căci nu mai are puterea necesară de a interpreta un personaj principal.

"Când mă uit la televizor și văd serialul cu băieții de la trupa în care am jucat și eu, îmi revin niște amintiri superbe. Nu știu dacă m-aș mai întoarce pe scenă, nu știu dacă mă mai ține inima. În primul rând, sănătatea este primordială. Îți trebuie energie, pentru că te consumă foarte mult. Trebuie să fii fizic sănătos pentru scenă. Îmi e frică să mă bag într-o chestie de asta. Sau dacă mi-ar da un rol, un regizor sau un producător, să fie unul mai mititel, atunci aș accepta. Nu trebuie să depun foarte mult efort. Îmi este dor de televiziune, de teatru și de film. Am avut niște perioade superbe în tinerețe. Nu mă uit cu mânie înapoi, ci cu drag. Nu mai pot să mă urc pe cal să cuceresc Troia, am o vârstă", a încheiat actrița.

Marinela Chelaru nu este singura actriță cu o pensie mizeră

Deși este unul dintre mai îndrăgiți și apreciați actori români, Florin Piersic primește de la statul român o pensie lunară de 2.000 de lei. Veniturile marelui actor sunt însă completate de indemnizația de 2.700 de lei de la UNITER.

Mirabela Dauer: "760 de lei este pensia mea, dar nu mă plâng. Nu e normal, dar nu am ce face. Sunt la ţară bătrâni care au 100 de lei. M-am născut în ţara asta, iubesc România, dar păcat că este locuită. Probabil că atât meritam şi atât mi-au dat. Ce mare brânză? M-am văitat eu vreodată? Şi nici n-am să mă vait. Mie nu-mi place să mă vait. Asta e. Mă duc, muncesc, alerg, cânt frumos. Vine lumea la spectacol şi asta e. Nu îmi place să mă vait pentru că vreau să-ţi spun o chestie. În ţara ast sunt oameni mult mai amărâţi ca noi, înmiit mai amărâţi ca noi. Şi lumea ne iubeşte aşa cum suntem noi, să venim la televizor să cântăm, să facem haz de necaz. Lumea nu trebuie să ştie amărăciunile noastre. Venim aici să ne văităm şi să plângem? Nu. Venim să facem sufletul frumos. Să ne iubească lumea aşa cum suntem”.

Tudor Gheorghe primește lunar 2.000 de lei și se consideră „unul dintre cei mai bogați români, ba chiar este de părere că suma primită, ca artist, este una mare.

„Sunt unul dintre cei mai bogați români, dar nu în lucruri materiale. Nici casa nu e pe numele meu. Practic, nu am nimic. Am construit casa cu fiul meu, el o va moșteni, ca să nu mai umblăm cu succesiuni și cu alte prostii. Sincer, nici nu știu ce pensie am. Vreo 2.000 de lei, ca artist, e destul de mult, nu?”, a declarat Tudor Gheorghe într-un interviu acordat pentru revista Taifasuri.

Jean Paler spune că are o pensie de doar 940 de lei și că nu îi va ajunge să își plătească facturile, să cumpere medicamente dar și să își cumpere de mâncare.

Actorul locuiește într-un apartament pe care îl deține la Sinaia, unde iarna vine mai repede, iar facturile pentru încălzire sunt foarte mari.

„Am dat deja drumul la căldură, nu se poate sta în casă, e foarte frig la munte. Să văd de unde voi avea bani să plătesc tot ce trebuie. Vine iarna, nu voi avea spectacole, am întrebat marii impresari, nimeni nu are nici o oferă, e un an mort. Noi, artiștii, vom muri de foame iarna aceasta. Eu ce să fac altceva? Sunt actor, am aproape 70 de ani. De ce să mă apuc la vârsta asta? Atâta știu, să fac oamenii să râdă. Nici să râdem nu mai putem!”, a declarat Jean Paler.

Actorul de comedie a mai spus că toate teatrele și toate spectacolele au fost anulate, în perioada de pandemie, iar artiștii pensionari, care mai au și pensii mici, vor muri la foame la propriu.

Mitică Popescu a decis să spună adevărul și să facă lumină în acest caz. Acesta a mărturisit că pensia pe care o ia nu este una mică.

”Nu este adevărat, nu am o pensie atât de mică. După 53 de ani de activitate, nici nu aveam cum să primesc doar atât. Am o pensie lunară de peste 5.000 de lei, plus banii pe care îi primesc din drepturile de artist”, a declarat Mitică Popescu.

Mitică Popescu a precizat că era imposibil să aibă o pensie de doar 1.300 de lei în condițiile în care a muncit aproape o viață întreagă.

Deși a fost primar general al Capitalei, Viorel Lis s-a ales cu o pensie foarte mică, iar soția lui abia reușește să se descurce cu acești bani.

"Cheltuielile lunare sunt foarte mari. Eu sunt o femeie tânără, mai am şi eu nevoie de o manichiură, de un epilat, dar nu prea se mai poate. Iar Viorel este un pensionar cu pensie de nimic. Ia 3.000 de lei după ce a fost primar general. Nu este ca pensionarii din SUA care merg în cadru, în vacanţe şi au bucuriile lor. Noi abia ne plătim medicamentele. Dacă Viorel ieşea la pensie imediat, după ce a fost la primărie, ar fi avut o pensie mult mai mare, dar legea s-a schimbat şi a ajuns să ia cât o femeie de serviciu. Nu mi se pare echitabil", a spus Oana Lis.

Maria Ciobanu primește o sumă despre care spune că nu i-ar ajunge să se întrețină: 1.200 lei, potrivit impact.ro.

Norocul artistei vine de peste hotare. Stabilită de mai mulți ani în Statele Unite, unde a reușit să obțină și cetățenia americană, ea mai primește de la țara adoptivă lunar suma de 1.000 de dolari.

"Mai stau în America un an, doi, cât o vrea Iisus. Anii trec şi îmbătrânim şi le-am spus, dacă se întâmplă să ne ia Dumnezeu zilele, să ne aducă în ţară, că nu vreau să mă înmormânteze acolo, vreau să mă înmormânteze în pământul meu", declara Maria Ciobanu acum ceva timp.

Petrică Mîțu Stoian, care a murit recent, avea o pensie de 2000 de lei.

Cornelia Catanga, altă artistă ucisă de COVID-19, spunea că are pensie de 1.600 de lei pe lună, iar altora le spunea de 4.000 de lei.

Fiul artistei era cel care aducea banii în casă, deoarece era însoțitorul unei persoane oarbe. Nici acesta nu câștiga averi, ci primea echivalentul minimului pe economie, ceea ce nu ar însemna mai mult de 1.500 de lei lunar.

Nu în ultimul rând, Benone Sinulescu încasa lunar 1.600 de lei, venitul lui fiind rotunjit și de o sumă din partea statului, în valoare de 1.100 de lei, pentru că în anul 2002, Ion Iliescu i-a oferit Crucea națională Serviciul Credincios clasa a III-a, „pentru crearea și transmiterea cu talent și dăruire a unor opere literare semnificative pentru civilizația românească și universală”, iar în 2004, Ordinul Meritul Cultural în grad de Mare Ofițer, Categoria D – “Arta Spectacolului”, „în semn de apreciere a întregii activități și pentru dăruirea și talentul interpretativ pus în slujba artei scenice și a spectacolului”.