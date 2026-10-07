Marco Rubio, aflat la Atena, cere Europei să se „trezească din somn”

Secretarul de Stat american Marco Rubio. Sursa foto: Agerpres

Europa trebuie „să se trezească din somn” și să-și recapete încrederea în propriile forțe, a declarat miercuri, la Atena, secretarul de stat american Marco Rubio.

Mesajul a fost transmis de Marco Rubio, în cadrul unui discurs susținut pe dealul Pnyx, lângă Acropole, relatează AFP.

"Credem că Europa se poate trezi din somn şi poate reaprinde focul aprins aici cu milenii în urmă", a declarat secretarul de stat american, lăudând civilizaţia Greciei antice, leagăn al democraţiei.

Marco Rubio a afirmat că civilizaţia occidentală se află într-un "punct de cotitură" şi la o răscruce de drumuri între "puterea naţională" şi declin.

Cu cine s-a întâlnit Marco Rubio la Atena

În vizită la Atena, Marco Rubio s-a întâlnit miercuri dimineaţă cu omologul său grec George Gerapetritis şi cu alţi miniştri greci înainte de a susţine un discurs pe dealul Pnyx, în centrul istoric al capitalei elene.

În antichitate, cetăţenii Atenei se adunau în acest loc, cu scopul de a discuta şi vota decizii economice şi politice prin ridicarea mâinii.

Marco Rubio, apel către Occident

El a cerut Occidentului "să îmbrăţişeze viitorul, în special în domeniul tehnologic, altfel riscând să ajungă în declin".

"Astăzi ne aflăm la o răscruce de drumuri. Calea pe care o alegem va determina dacă Occidentul îşi va păstra locul în fruntea lumii sau se va resemna cu un viitor marcat de atrofie, servitute şi declin", a declarat Marco Rubio, scrie Agerpres.

Evidențiem faptul că înaintea discursului de la Pnyx, Rubio s-a întâlnit cu ministrul grec de externe George Gerapetritis, iar la Atena SUA și Grecia au deschis cea de-a șasea rundă a dialogului strategic.

Discuțiile au vizat apărarea, securitatea, energia, infrastructura, tehnologia și afacerile maritime. Rubio a cerut explicit europenilor să-și asume o parte mai mare din povara apărării continentului.

Contextul în care vine mesajul lui Rubio de la Atena

Mesajul transmis de Rubio la Atena vine într-un context în care administrația Trump le solicită aliaților europeni să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria securitate și să crească eforturile în domeniul apărării.

Înaintea discursului de pe Pnyx, Rubio s-a întâlnit cu ministrul grec de externe George Gerapetritis, în cadrul celei de-a șasea runde a dialogului strategic SUA - Grecia. Discuțiile s-au axat pe apărare, securitate regională, energie, infrastructură, tehnologie și cooperarea maritimă. Rubio a descris Grecia ca fiind un aliat important al SUA. De asemenea, el a susținut că statele europene trebuie să preia o parte mai mare din responsabilitatea pentru apărarea continentului.

Securitatea energetică. Ce urmăresc SUA și Grecia

Un alt subiect important al vizitei îl reprezintă securitatea energetică. SUA și Grecia urmăresc aprofundarea cooperării în domeniul energiei, inclusiv prin creșterea livrărilor de gaz natural lichefiat american și dezvoltarea unor interconexiuni de gaze și electricitate care să consolideze securitatea energetică regională. Grecia încearcă, totodată, să își consolideze rolul de hub energetic pentru Europa de Sud-Est.

Discursul lui Rubio pune însă accent și pe competiția tehnologică. Secretarul de stat american a avertizat că Occidentul trebuie să adopte noile tehnologii pentru a evita declinul, într-un moment în care administrația de la Washington vorbește tot mai mult despre necesitatea consolidării puterii economice, militare și tehnologice a statelor occidentale.

În acest context, referirea lui Rubio la „trezirea” Europei poate fi văzută ca parte a unui mesaj mai larg transmis de administrația Trump aliaților europeni, respectiv consolidarea capacității de apărare, diminuarea vulnerabilităților energetice și menținerea competitivității tehnologice sunt prezentate ca fiind elemente esențiale pentru viitorul Occidentului.

Recent, Marco Rubi a mai avertizat că războiul dintre Rusia și Ucraina s-ar putea extinde și către alte țări prin atacuri hibride și sabotaje.