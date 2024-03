Loviturile cu rachete rusești zguduie Kievul și Lvovul: Polonia lansează avioane de vânătoare

Autoritățile locale au raportat că sistemele de apărare aeriană ale Ucrainei au respins cu succes atacul asupra capitalei, cu mai multe drone rusești fiind interceptate și doborâte.

Într-o declarație pe Telegram, primarul Kievului, Vitaliy Klitschko, a confirmat exploziile din oraș, cu toate că nu au fost raportate victime sau pagube semnificative. Serghei Popko, șeful administrației militare a Kievului, a dezvăluit că aproximativ zece rachete rusești au fost distruse deasupra capitalei și a zonelor înconjurătoare, subliniind eficacitatea măsurilor de apărare ale Ucrainei, notează Novinite.

Între timp, în regiunea vestică Lviv, autoritățile au raportat aproximativ 20 de rachete și șapte drone de atac care vizau infrastructura critică. În ciuda ofensivei, Lvivul însuși a rămas nevătămat, oferind un sentiment de ușurare în mijlocul haosului. Atacurile au determinat Polonia și aliații săi să activeze avioane de vânătoare pentru a-și apăra spațiul aerian.

‼️ Stryi, Lviv region...



Today.



Lviv region was attacked by ~20 rockets and 7 "Shakheds", - the mayor of Lviv



????????Donbas pic.twitter.com/9oVPRtl4mv