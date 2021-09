Liliana Mocanu, actrița din Las Fierbinți, apel DISPERAT în direct: Aşteptăm de IERI salvarea! E GRAV

Liliana Mocanu, actrița ce o interpretează pe soția lui Firicel în serialul "Las Fierbinți", a trecut prin momente de panică.

Actrița și familia ei s-au infectat cu coronavirus și a spus că a așteptat o salvare ore întregi.

Potrivit actriței, problemele au început sâmbăta trecută atunci când pentru că se simțea foarte rău a chemat salvarea. După patru ore de așteptare, un echipaj medical a ajuns și a transportat-o pe actriță la Matei Balș, unde a fost testată pozitiv.

"Aşteptăm de ieri salvarea"

Liliana Mocanu a intrat în direct în emisiunea "La Măruță" de la PRO TV și a povestit prin ce trece cu o voce tremurată.

Actrița a declarat că se simte destul de rău și că aștepta salvarea pentru fiica ei.

"Fiica mea s-a pozitivat. Aşteptăm de ieri salvarea. Nu a venit nimeni să îi facem un PCR. Sâmbătă m-am simţit foarte rău, a venit salvarea după 4 ore şi jumătate. Am făcut un CT la Balş şi se pare că sunt bine pulmonar. Nu sunt vaccinată, am stat numai acasă şi am făcut teste de 3 ori pe săptămână. Am o durere musculară infernală, nu pot dormi. Mă dor toate", a declarat Liliana Mocanu.

"Salvările sunt foarte solicitate, la alţii au venit şi după 72 de ore pentru un PCR"

"Sperăm să vină o salvare mai rapid, ca să o testeze şi pe Ana. Din păcate, sunt foarte solicitate, la alţii au venit şi după 72 de ore o salvare pentru un PCR. Sunt spitalele pline şi e pe bune. Nu stă nimeni să nu se ducă la un bolnav, e plin şi e grav. Am frisoane, o stare de rău continuu. O să fie bine. Nu mai refuz nicio invitaţie de acum, o să vin la tine în platou. Numai să mă fac bine", a mai spus Liliana Mocanu.

Liliana Mocanu, despre mama sa ucisă de Covid: E cumplit să-ți duci bărbatul, copilul, iubitul, mama pe ultimul drum, în PUNGĂ

Actrița a făcut dezvăluiri șocante şi a vorbit despre perioada grea în care şi-a pierdut mama, răpusă de coronavirus. Aceasta a declarat că moartea mamei sale a îndurerat-o profund, iar timp de 8 luni a refuzat să iasă din casă.

"Mama a fost internată pe ATI COVID, în Piatra Neamţ. M-am dus ca disperata la Piatra Neamț, pentru că eu fac parte dintre acei oameni care au rămas aici, dar care au fost forţaţi să conducă pe ultimul drum persoane dragi, având COVID. E cumplit să-ți duci bărbatul, copilul, iubitul, mama pe ultimul drum, într-o pungă. Am avut un fix, ca mama mea să nu plece. Am cumpărat o pânză", a povestit Liliana Mocanu, cu ochii în lacrimi, la emisiunea “La Măruță”, de la Pro TV.

"Sunt ca o mască a teatrului. Un ochi îmi râde și un ochi îmi plânge"

Deşi în acea perioadă vedeta și-a aniversat ziua de naștere, împlinind 52 de ani, spune că nu și-a găsit puterea să zâmbească, pentru că toate gândurile sale s-au îndreptat în fiecare clipă către mama sa, pe care a iubit-o enorm și pe care a trebuit să o conducă pe ultimul drum în condiții atât de dure.

"Sunt ca o mască a teatrului. Un ochi îmi râde și un ochi îmi plânge. Sunt într-o perioadă în care nici nu mai ştiu ce merit şi nici ce fac, dar nu vreau să plâng. Ar fi fost şi ziua mamei, pentru că o chema Elena", declara Liliana Mocanu la acea vreme.