Laurențiu Reghecampf și dramele vieții sale. Momentele dificile prin care trece acum. Nu au legătură cu Anamaria Prodan. ”Le-aș șterge, dar...”

În prezent, Laurențiu Reghecampf trece printr-un divorț cu scandal cu Anamaria Prodan, care-l acuză că-i provoacă multă durere băiețelului lor. Laurențiu Reghecampf este acuzat că-și neglijează familia în timp ce face ședințe foto cu amanta. Divorțul dintre Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan n-a avut încă nici primul termen, care se pare că va fi în februarie. Între timp, cea care i-a fost amantă lui Laurențiu Reghecampf, Corina Caciuc, îi va fi oferi antrenorului un copil, fiind deja însărcinată. ”Este femeia lângă care simt că sunt iubit" afirmă Laurențiu Reghecampf, care a făcut și o ședință foto cu tânăra.

Momentul, deși tulburător pentru băiețelul său, se pare că nu-l tulbură și pe Laurențiu Reghecampf: ”Nu îl interesează dacă trăiește sau ce face copilul meu. Îi mai trimite câte 100 de euro.” afirmă Anamaria Prodan. ”Lumea trebuie să știe că nu-l interesează ce face copilul. Îl rog să-l ia când sunt plecată din țară. Spune că îi e frică să nu ia COVID și așa mai departe. A spus despre fete, pe care le-a crescut de la 5 ani, că nu sunt fetele lui” a mai spus impresara. Vezi aici mai mult

Această situație nu are, totuși, cum să nu fie marcantă pentru viața lui Laurențiu Reghecampf, chiar dacă, în prezent, el își trăiește povestea de iubire cu tânăra Corina Caciuc. Însă, celebrul antrenor a avut momente mult mai grele în viață.

”Analis a murit la un an și două luni. Obosea când mânca”

Înaite de a se căsători cu Anamaria Prodan, Laurențiu Reghecampf a fost căsătorit cu Mariana Pfeiffer, alături de care a avut o fetiță, pe Analis, însă nu a reușit să se bucure pentru mult timp de micuță, asta după ce a fost răpusă de o malformație cardiacă congenitală numită tetralogia Fallot.

”Analis a murit la un an și două luni. Ne-am dat seama că are o boală, se numea tetralogia Fallot, inima nu se formase exact și obosea când mânca. Așa ne-am dat seama că are o problemă, ne-am dus la un control și ni s-a spus că există o problemă și trebuie să se ajungă la o operație.

Am fost la Cluj, la un profesor foarte mare, operația a reușit, dar mi s-a spus că trebuia să lase copilul deschis timp de 48 de ore, să vadă dacă apar complicații și a făcut o pneumonie, din păcate. Eram la Steaua atunci, jucam și în cupele europene.

Această tragedie mi s-a întâmplat chiar înaintea unui meci la Craiova, după care trebuia să plecăm în Grecia. Vă dați seama că pentru mine a fost mai ușor să trec peste, fiind mereu plecat, dar fosta mea soție a trebuit să treacă singură peste această perioadă”, a declarat Laurențiu Reghecampf, în emisiunea ”Fiță cu Adiță” pe YouTube, conform gsp.

Se pare că timpul și distanța îl ajută pe Laurențiu Reghecampf să se detașeze de durerile familiei. Din păcate, el însuși recunoaște că fosta sa soție a trecut singură prin durerea pierderii fetiței.

”Sunt anumite momente pe care le-aș șterge, dar fac parte din viața mea”

Recent, a murit și tatăl lui Laurențiu Reghecampf, iar acum mama sa suferă de cancer, după cum tot el a declarat:

”Mama are cancer și urmăm un tratament. Am fost cu ea în Turcia, i-am făcut niște analize. Face chimioterapie, deja a terminat a șaptea sau a opta ședință și este mult mai bine, din ce îmi spune ea și din ce îmi spun doctorii. Sperăm să o operăm înainte de Revelion sau la anul, vedem în funcție de ce se întâmplă în perioada următoare. Sper să treacă. Mama e foarte puternică. Am o fermă la Snagov și își petrece majoritatea timpului acolo, așa că are activitate. Lucrul acesta o ajută foarte mult. Sunt anumite momente pe care le-aș șterge, dar fac parte din viața mea. Până nu ai parte de lucruri grele, nu le poți vedea pe cele frumoase”.