Kelemen Hunor: Guvernul trebuie să meargă mai departe. Cîţu are susţinerea UDMR

Conform Agerpres, preşedintele UDMR a făcut apel la colegii de coaliţie pentru o discuţie calmă în perioada următoare.

'Sigur, este o situaţie nedorită, dificilă, peste care trebuie să trecem, fiindcă această coaliţie şi acest Guvern şi-a asumat un rol important, o responsabilitate importantă şi, cum am mai spus, nu putem să acceptăm că soarta coaliţiei stă într-un singur ministru. Trebuie să mergem mai departe şi nu există alternativă la această coaliţie. Şi sunt convins că USR PLUS va veni cu o nominalizare foarte repede. Va fi o discuţie în coaliţie şi nu se pune problema să ne gândim la alte variante', a precizat vicepremierul. El a anunţat că prim-ministrul Florin Cîţu are susţinerea UDMR, o criză politică fiind de neacceptat şi un semnal de nedorit pentru partenerii externi ai României.

'Florin Cîţu are susţinerea noastră în continuare, a condus cu responsabilitate şi cu multă empatie Guvernul, până acum, şi sunt convins că va avea această posibilitate să conducă mai departe Guvernul. Trebuie să trecem peste această situaţie. Da, pentru toată lumea este o situaţie nedorită, dar nu se pune problema să ne gândim la schimbarea primului ministru, să reluăm discuţiile, să aruncăm ţara într-o instabilitate politică şi nu putem transmite nici cetăţenilor, nici societăţii la modul general, dar nici partenerilor noştri externi că nu suntem în stare să gestionăm o situaţie politică şi permanentă. Ne întoarcem într-o criză politică, nu este de acceptat', a argumentat liderul UDMR.

Potrivit acestuia, este nevoie de maturitate, context în care nu trebuie puse condiţii în coaliţie, fiind atribuţia premierului de a face remanieri guvernamentale. 'Este nevoie de maturitate şi nu trebuie să punem condiţii unii altora, fiindcă remanierea e treaba prim-ministrului şi el, când face o astfel de remaniere, anunţă remanierea şi Guvernul trebuie să meargă mai departe. Deci, din acest punct de vedere, eu apelez la responsabilitatea colegilor noştri şi la o discuţie calmă în coaliţie în zilele următoare', a adăugat vicepremierul Kelemen Hunor.

Miercuri, vicepremierul Dan Barna, copreşedinte USR PLUS, a solicitat o întrunire de urgenţă a coaliţiei de guvernare pentru a discuta despre retragerea încrederii prim-ministrului Florin Cîţu, după ce acesta l-a demis pe Vlad Voiculescu din funcţia de ministru al Sănătăţii.

'Cerem o întâlnire de urgenţă, astăzi sau cel târziu mâine, a coaliţiei pentru a avea un dialog responsabil - responsabil, acesta este cuvântul cel mai important - cu domnul preşedinte Ludovic Orban, cu domnul preşedinte Kelemen Hunor, pentru a discuta retragerea încrederii premierului Cîţu şi a discuta soluţia prin care USR PLUS continuă să păstreze responsabilitatea alături de PNL, alături de UDMR, (...) în ceea ce înseamnă România de după criză şi în ceea ce înseamnă o Românie care începe să se însănătoşească. Faptul că stăm de săptămâni întregi pentru un balet politic, fără să vedem un sprijin al premierului, este o problemă foarte dramatică pe care vrem să o clarificăm în cadrul coaliţiei. Şi spun asta pentru că i se reproşează lui Vlad Voiculescu lucruri pe care nu le-a avut niciun moment în control', a afirmat Dan Barna, la Palatul Parlamentului.