Interviuri care inspiră, by Claudia Ţapardel, UNTOLD - Povestea spusă și nespusă, cu Edy Chereji & Bogdan Rădulescu

Claudia Ţapardel vă invită duminică, la ora 14.00, pe DC News TV, la o nouă ediţie a emisiunii "Interviuri care inspiră". O ediţie în care vom afla, de la Edy Chereji şi Bogdan Rădulescu, povestea spusă și nespusă a UNTOLD, unul dintre cele mai mari festivaluri din întreaga lume.

UNTOLD revine în 2021, ca un eveniment al descătuşării, al eliberării după un an pandemic, al regăsirii bucuriei de a-i vedea şi asculta pe cei mai iubiţi artişti ai momentului. Un eveniment al regăsirii şi al reluării interacţiunii dintre oameni.

Vom afla, într-un interviu dinamic, povestea de succes a unui business unic în România şi în lume, UNTOLD fiind un brand cunoscut la nivel mondial, creat de un grup de oameni tineri, dinamici şi ambiţioşi.

Facem şi o dezvăluire: emisiunea nu va fi lipsită nici de surprize, una dintre ele fiind extrem de emoţionantă pentru Edy Chereji. Aşa că duminică, începând cu ora 14.00, sunteţi invitaţi la DC News şi DC News TV pentru a afla povestea spusă și nespusă a Proiectului UNTOLD.

UNTOLD, unul dintre cele mai mari festivaluri din întreaga lume, își deschide porțile, timp de 4 zile și 4 nopți, între 9 și 12 septembrie 2021. Astfel, UNTOLD este unul dintre puținele festivaluri de amploare internațională, care se va desfășura în acest an, în întreaga lume!

Ediția din acest an vine cu o nouă poveste magică la care echipa UNTOLD lucrează de mai bine de 1 an. Bineînțeles nici în acest an nu vor lipsi cei mai mari artiști din întreaga lume, nerăbdători să reîntâlnească cel mai minunat public pe care îl are un festival.

După aproape 2 ani de restricții, entuziasmul celor care vor petrece la UNTOLD este nemărginit. Cu toții avem de recuperat 2 ani de distracție într-o singură ediție. La ediția aniversară din 2019 au participat peste 375.000 de persoane, în cele 4 zile de magie!