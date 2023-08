Îngrijorare mare pentru Gigi Becali și FCSB. Nordsjaelland a câștigat cu 5-0

FC Nordsjaelland, adversara FCSB din Europa Conference League, a surclasat-o pe Randers FC cu scorul de 5-0, duminică, în deplasare, într-un meci din etapa a patra a ligii daneze de fotbal.



FC Nordsjaelland a deschis scorul prin autogolul lui John Bjorkengren (13). Vicecampioana Danemarcei s-a desprins în ultima jumătate de gol, în care a marcat de patru ori, prin Oliver Antman (65), Jeppe Tverskov (72), Conrad Harder (81) şi Adamo Nagalo (89).



FC Nordsjaelland a evoluat în formula: Andreas Hansen - Oliver Villadsen, Lucas Hey, Adamo Nagalo, Martin Frese (Zidan Sertdemir, 76) - Benjamin Nygren (Jeppe Tverskov, 61), Mohammed Diomande (Lasso Coulibaly, 87), Daniel Svensson - Mads Hansen (Ibrahim Osman, 60), Ernest Nuamah (Conrad Harder, 76), Oliver Antman.

FC Nordsjaelland, lider în campionatul Danemarcei





FC Nordsjaelland este lider, cu 12 puncte (+12), urmată de FC Copenhaga, 12 p (+7), FC Midtjylland, 9 puncte, etc.



FCSB şi FC Nordsjaelland au terminat la egalitate, 0-0, la Bucureşti, în prima manşă din turul al treilea preliminar al Europa Conference League.



Kosovarul Genc Nuza va arbitra partida din manşa secundă, care se va disputa pe 17 august, pe Right to Dream Park din Farum (ora 19:30). Arbitri asistenţi au fost desemnaţi Fatlum Berisha şi Arbnor Bullatovci, iar al patrulea oficial a fost nominalizat Dardan Caka, relatează Agerpres.

