În loc să se bucure de vacanța de iarnă, sute de copii ajung la spital. Dr. Patricia Badea: Sunt supărată că suferă din alegerile părinților 

Medicul Mihai Craiu a vorbit despre supraaglomerarea serviciilor de urgență și a venit cu mai multe sfaturi pentru părinții ai căror copii sunt răciți în această perioadă.

"Scriam zilele trecute despre boli acute de sezon la copiii mici. Despre gripă și VSR (virus sincițial respirator) drept principală cauză de supraaglomerare a serviciilor de urgență la copil în aceste zile. Într-o singură zi la noi la Urgențe au fost peste 100 de copii cu febră și tuse. Mai mici sau mai mari, bolnavi de câteva ore sau de multe zile. Cu siguranță foarte mulți... Atât de mulți încât după orele prânzului erau aproape 30 de pacienți în triaj, în așteptare.

Dr. Mihai Craiu, sfaturi pentru părinți

Ce ar trebui să facă părinții pentru ca să nu fie nemulțumiți de timpul lung de așteptare (care este în mod legal 240 minute pentru boli ușoare de cod alb)? Ar trebui să fie PARTENERI în tot acest efort care o să dureze circa 2 săptămâni. Adică:

1. Să se sfătuiască întâi cu medicul de familie. Uneori lucrurile nu sunt chiar atât de grave...

2. Să administreze doza corectă de antitermic, ce a funcționat în trecut, pentru respectivul copil. Și să aștepte o oră, asigurând confortul termic (mai scoatem unul din pulovere, reducem temperatura în cameră la 21 de grade, oferim multe lichide de băut). Dacă nu scade deloc febra și maladia prezintă și alte semne de boală (durere mare de cap, greață și/sau vărsături, dureri musculare, somnolență, amețeală, erupție pe piele) atunci mergem la spital.

3. Să evalueze severitatea răcelii respective. Un copil cu o simplă faringită o să evolueze la fel, cu sau fără consult la spital, adică favorabil.

Care sunt, de fapt, răcelile grave pentru care se merge la spital

4. Grave sunt acele răceli care afectează căile aeriene inferioare, nu cele ce afectează nasul și gâtul. Recunoaștem o maladie pulmonară la copilul mic dacă are "semne de luptă" respiratorie: dacă respiră foarte repede, de peste 60 de ori/min, dacă are bătăi de aripioare nazale, dacă are mișcări de piston ale capului, dacă are tiraj (înfundarea părților moi ale toracelui în timpul inspirului) sau balans toraco-abdominal (mișcările ciudate cu ridicarea burții și coborârea pieptului, în inspir, respectiv invers în expir). La toate astea dacă se adaugă culoarea vânătă a buzelor și limbii chiar este grav.

Morala - pentru o simplă răceală stăm acasă, cu un copil mare, care nu are comorbidități. Nu ne repezim zilele acestea în aglomerația de la spital căci ar putea lua și o altă boală contagioasă (varicelă, diaree cu rotavirus, etc), în cele 4-5 ore de așteptare", a scris Mihai Craiu pe pagina sa de Facebook.

Dr. Patricia Badea: Sunt supărată că avem copii care suferă din alegerile părinților

Ulterior, dr. Patricia Badea a distribuit postarea medicului pediatru și a tras un nou semnal de alarmă.

"Deși m-am zbătut să vaccinez cât mai mulți anti-gripal, evident că a venit vacanța de iarnă cu gripă pentru cei nevaccinați! Evident e o surpriză! Evident credeau că prin ajutorul uleiurilor esențiale și ale altor divinități o să scape de aceste vietăți invizibile ochiului uman care practic nu există!

Da, sunt supărată că avem copii care suferă din alegerile părinților bazate pe neștiință sau știință internetului și a teoriilor conspiraționale! Sper măcar că experiențele astea nefericite să îi învețe să aibă o schimbare de viziune! Sănătate și mai multă judecată!", a scris dr. Patricia Badea pe pagina sa de Facebook.

