Furie și tensiune. Solstițiul de vară, marcat de careul Soare în Rac - Lună în Berbec. Atenție la bani: Pericol foarte mare

”Soarele este în Rac, Luna este în Berbec. Una facem, alta vrem, alta simțim. Ne preocupăm mai degrabă de acest Soare în Rac, care este undeva foarte ridicat în hartă, dar Luna în Berbec este total... nu în contradicție... știți când vorbesc despre un careu, vorbesc despre un unghi de 90 de grade între două planete. De această dată, este vorba despre despre un careu între Soare și Lună, cei mai importanți aștri dintr-o astrogramă. Soarele este energia conștientă, căci dă zodia, dar Luna este ceea ce se află pe dinăuntru. Luna este mult mai importantă decât absolut orice în astrogramă mai ales în ceea ce privește planetele. Luna este prima legătură cu viața.” a spus astrologul Daniela Simulescu, în emisiunea despre solstițiul de vară.

”O contradicție îngrozitoare”

”O persoană care se naște cu un careu între Soare și Lună nu știe niciodată ce vrea, pentru că acționează precum energia Soarelui, dar, pe dinăuntru, vrea energia Lunii. Soarele în Rac vrea să țină lucrurile sub control, să nu schimbe. Luna în Berbec vrea, din contră, schimbare, luptă pentru schimbare. E o contradicție îngrozitoare, suntem foarte tensionați pe dinăuntru. Mai e și Marte în careu cu Pluto. E ca și cum am fi intrat într-o stare de hibernare, iar, în următoarea jumătate de an, cum apare o sperietură, cum apare ceva, doar ne agităm. Nu facem nimic, pentru că Luna ne agită pe dinăuntru. Pentru a trece la fapte, avem nevoie de Marte, care, din păcate, face careul cu Pluto. Careul dintre Marte și Pluto ne face să ținem furia în interiorul nostru” continuă astrologul DCNews și Astrosens.

”Pe partea financiară e un foarte mare pericol până la sfârșitul anului” mai atenționează astrologul, subliniind: ”Aveți mare grijă financiar până la sfârșitul anului”.

Soarele în Rac, influență pentru zodii

Iată că sezonul Racului se pregătește să intre în acțiune. Ne îndepărtăm de energia interactivă și glumeață a Gemenilor, căutând confortul casei și atașamentele care să ne facă să ne simțim mai puțin vulnerabili. Astrologul Daniela Simulescu vine cu vești pentru toate zodiile.

Iată că ne apropiem cu pași repezi de sezonul Racului, adică momentul în care Soarele intră în Rac și luminează cu energia acestuia o anumită porțiune din viața noastră. Astrologul Daniela Simulescu ne aduce previziunile pentru toate zodiile.

Zodiile de FOC au nevoie să își încarce bateriile în sezonul Racului. Trebuie să se retragă, să aibă grijă de sănătate, dar să fie cu un ochi și pe resursele de care dispun. Berbecii caută liniștea în cadrul familiei. Leii caută să se refacă, iar Săgetătorii se gândesc la bani și la sex, căci acestea merg mână în mână.

Zodiile de PĂMÂNT trebuie să aibă grijă cum comunică și să se gândească la ei înșiși și la nevoile lor, fără să dramatizeze. Taurii s-ar putea să se confrunte cu ceva agitație, la fel și Fecioarele, care ar trebui să profite de pe urma evenimentelor sociale, în timp ce Capricornii ar trebui să caute ei înșiși evenimente și oameni și să se asigure că nu stau singuri în această perioadă.

Zodiile de AER trebuie să fie atente la bani, dar și la carieră. Gemenii vor avea tendința să cheltuiască mai mult. Balanțele s-ar putea să fie nevoie să își asume responsabilitatea pentru ce nu fac alții, în timp ce Vărsătorii se lovesc de muncă atât acasă, cât și la serviciu.

Semnele de APĂ se vor simți destul de confortabil în acest sezon, Racii vor dori să strălucească, mai ales că ei sunt protagoniștii, Scorpionii se vor confrunta cu examene și muncă, iar călătoriile vor fi pe gustul lor, iar Peștii se vor bucura de viață în stilul lor caracteristic.

