Franța eliberează 10 milioane de barili de motorină din rezervele strategice. Prețul scade cu până la 18 cenți pe litru

Consum carburanți/Preț la pompă. Sursa foto: Agerpres/ rol ilustrativ

Din articol Prețurile carburanților, sub presiune din cauza epuizării rezervelor

Franța eliberează 10 milioane de barili de motorină din rezervele strategice pentru a ieftini litrul la pompă cu până la 18 cenți timp de trei luni. Anunțul a fost făcut de premierul Sébastien Lecornu, pe fondul scumpirii combustibililor și al crizei din agricultură.

Într-un discurs de la Matignon, reședința primului ministru, Sébastien Lecornu a abordat atât protestele studențești, dar și, și mai presus de toate, creșterea prețurilor la combustibili și „criza agricolă” cauzată de valurile de căldură din vara acestui an, scrie BFMTV.

„Alimentarea este costisitoare”, a subliniat prim-ministrul. Mai exact, „10 milioane de barili vor fi eliberați din rezervele strategice”, suficient pentru a „scădea prețul unui litru de motorină la pompă cu 12 până la 18 cenți”.

„În curând voi semna decretul care autorizează această operațiune, care este programată să dureze trei luni. Generațiile anterioare au acumulat aceste rezerve pentru a face față penuriilor. Le vom folosi într-un mod nou pentru a influența prețurile. Această reducere de preț va aduce beneficii tuturor celor care cumpără motorină și se va adăuga ajutoarelor existente. Prețurile globale vor continua să fluctueze, dar acest lucru ne permite să amortizăm o parte din impact.

Volumele vor fi evident reglementate pentru a ne păstra securitatea aprovizionării, iar operatorii vor avea la dispoziție până la un an pentru a reaproviziona aceste stocuri. Această măsură ne oferă timp să reducem o dependență care ne expune, criză după criză, la decizii luate în altă parte”, a spus Sébastien Lecornu.

Zece milioane de barili reprezintă aproximativ 1,59 miliarde de litri. Prin comparație, Franța consumă în prezent aproximativ 31 de miliarde de litri de motorină rutieră pe an, adică aproximativ 86 de milioane de litri pe zi.

Cantitatea extrasă din rezervele strategice este, prin urmare, echivalentă cu aproape 19 zile de consum de motorină în Franța, inclusiv vehicule grele de marfă și vehicule utilitare ușoare.

Însă aceste 10 milioane de barili nu vor fi injectate toate odată. Guvernul intenționează să le distribuie eliberarea pe parcursul a trei luni pentru a avea un impact de durată asupra prețului en-gros al motorinei.

Prețurile carburanților, sub presiune din cauza epuizării rezervelor

Cantitatea de petrol stocată, accesibilă pieței globale, este în scădere, au declarat reprezentanți ai industriei la un forum organizat la Londra săptămâna aceasta, ceea ce fragilizează piața și pune mai multă presiune pe creșterea prețurilor.

Guvernele și companiile energetice au extras petrol din rezervele de urgență pentru a reduce presiunea asupra unei piețe petroliere globale care se confruntă în acest an cu perturbări fără precedent ale aprovizionării, provocate de războaiele din Orientul Mijlociu și Ucraina.

"Mai puțin de 6 miliarde de barili de stocuri comerciale rămân astăzi, marea majoritate nefiind practic disponibilă, așa că sistemul este deja tensionat", a declarat Amin Nasser, CEO al companiei petroliere de stat din Arabia Saudită, Saudi Aramco, la Forumul de Informații Energetice din Londra