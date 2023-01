Filmul care trebuia să primească o nominalizare la Oscar. Steven Spielberg: Astăzi ar fi fost pe listă cu siguranţă

Nominalizările la premiile Oscar 2023 au fost făcute publice, iar la categoria "Cel mai bun film" au fost nominalizate Top Gun: Maverick şi Avatar: The Way of Water, printre altele. Steven Spielberg este de părere, însă, că un alt film dintr-o categorie similară trebuia să primească şi el o nominalizare, acum 14 ani, lucru care ar fi setat un precedent încă de atunci pentru filmele de acţiune.

Este vorba despre "Cavalerul negru", filmul despre Batman, regizat de Christopher Nolan şi în care Christian Bale şi Heath Ledger au avut rolurile principale.

"Mă simt încurajat de faptul că astfel de filme sunt nominalizate la Cel mai bun film. Dar e târziu, pentru că ar fi trebuit să avem un alt astfel de film nominalizat acum mulţi ani. Mă refer la Batman - The Dark Knight, al lui Christopher Nolan. În ziua de astăzi, acest film ar fi fost cu siguranţă nominalizat la Cel mai bun film. Cred, însă, că trebuie sărbătorit faptul că avem două blockbustere la această categorie", a spus Spielberg, citat de The Independent.

Cu toate astea, The Dark Knight a primit, în 2009, opt nominalizări la premiul Oscar, şi a şi câştigat două trofee. Heath Ledger a primit, post-mortem, premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar, în timp ce Richard King a primit premiul pentru Cea mai bună editare a sunetului.

La categoria Cel mai bun film au fost nominalizate atunci Vagabondul Milionar, Curiosul Caz al lui Benjamin Button, Frost/Nixon, Milk şi The Reader.

Iată lista completă a nominalizărilor la Oscar în 2023.

Angela Bassett, primul star Marvel nominalizat la Oscar

Actriţa Angela Bassett a intrat marţi în istoria premiilor Academiei de film americane după ce a devenit prima vedetă din universul cinematografic Marvel nominalizată la Oscar într-o categorie de interpretare, graţie rolului său din filmul Black Panther: Wakanda Forever, în care o interpretează pe regina Ramonda, potrivit Reuters.



După ce a fost nominalizată în categoria cea mai bună actriţă în rol secundar, Angela Bassett a adus un elogiu personajului pe care îl interpretează în acea peliculă.



Regina Ramonda din 'Wakanda Forever' este un personaj care m-a impresionat, pentru că e mamă şi e un lider care trebuie să se îngrijească de o naţiune în doliu, dar şi de familia ei îndoliată, a precizat actriţa americană.



Angela Bassett este favorită pentru obţinerea unui trofeu la ceremonia de decernare a premiilor Oscar din 12 martie, după ce a obţinut deja un Glob de Aur şi un premiu Critics Choice pentru acest rol. Pelicula "Black Panther: Wakanda Forever" a obţinut alte patru nominalizări, inclusiv în categoriile efecte vizuale şi costume.



Angela Bassett a mai fost nominalizată la Oscar în 1994, la categoria cea mai bună actriţă în rol principal, după ce a portretizat-o pe Tina Turner în filmul biografic What's Love Got To Do With It.



Black Panther: Wakanda Forever, o continuare a filmului "Black Panther" din 2018, a obţinut încasări de aproximativ 330 de milioane de dolari din vânzările de bilete şi a stabilit un record de box-office în luna noiembrie în Statele Unite şi Canada, arată Agerpres.

