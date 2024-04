Filmul biografic "Back To Black" despre Amy Winehouse va avea premiera mondială la Londra

Artista londoneză, ale cărei melodii includ Rehab și Tears Dry On Their Own, s-a luptat cu dependența și bulimia de-a lungul carierei sale muzicale.

Acum, cu Sam Taylor-Johnson la cârmă, viața și dragostea ei pentru muzică au fost transformate în propriul film intitulat Back To Black.

Regizorul, care a locuit în același cartier cu artista, spune că a vrut să se asigure că filmul este din perspectiva lui Winehouse.

Folosind jurnale, cântece și scrieri ale regretatei artiste, scenaristul Matt Greenhalgh a creat filmul biografic pornind de la propriile ei cuvinte.

"Mi s-a părut cea mai bună modalitate de a-i reda într-un fel vocea", a declarat ea pentru Sky News la premiera mondială a filmului Back To Black, la Londra.

Marisa Abela o interpretează pe Amy Winehouse în filmul biografic. Actrița britanică în vârstă de 27 de ani spune că a simțit că "viața lui Amy a fost atât de distrusă încât era greu să simți altceva decât tragedia".

Filmul o înfățișează pe cântăreața și compozitoarea fiind hărțuită constant de paparazzi

Ea spune că a fost important pentru ea, pentru distribuție și pentru echipă ca filmul să pună în lumină talentele artistei londoneze.

"Moștenirea ei este una despre autenticitate. Își întruchipează sentimentele, le pune pe tavă, dar nu toată lumea o poate face ca ea", a spus Marisa Abela.

Fostul soț al regretatei cântărețe, Blake Fielder-Civil, este interpretat de actorul Jack O'Connell din This Is England.

Back To Black nu se ferește să nu includă și problema dependenței cuplului - pe care O'Connell o numește "un rău clar prezent pe tot parcursul filmului".

Actorul Eddie Marsan, care îl interpretează pe Mitch Winehouse în film, spune că moartea ei a fost "o traumă colectivă" pentru toată lumea, dar pentru tatăl ei a fost pierderea unei fiice.

"Acest film are curajul de a arăta că principalul răufăcător este dependența", a declarat el pentru Sky News.

Muzica lui Amy Winehouse s-a răspândit dincolo de Marea Britanie. În 2008, ea a câștigat cinci premii Grammy, inclusiv pentru cel mai bun artist debutant, cântecul anului și cel mai bun album vocal pop.

Back To Black este în cinematografe de vineri, 12 aprilie, conform Sky News.

