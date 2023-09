Festivalul Borșului Lipovenesc de Jurilovca, succes total. Bregovic a cântat, Gina Bradea a gătit, peste 75.000 de oameni au petrecut în stil mare

În jur de 50.000 de oameni și-au petrecut seara de sâmbătă, 2 septembrie, în fața scenei amplasate în Noul Port Turistic din Jurilovca, cântând timp de o oră și jumătate alături de Goran Bregovic și Wedding & Funeral Band. În total, de la primele ore ale dimineții și până aproape de miezul nopții, peste 75.000 de oaspeți au participat la momentele cele mai importante ale primei zile a Festivalului Borșului Lipovenesc de Jurilovca.

„Să știți că acest eveniment nu se poate realiza fără a ne iubi unii pe ceilalți”, le-a spus Eugen Ion, primarul comunei Jurilovca, oamenilor din fața scenei, înainte de concertul lui Goran Bregovic. „Singurul lucru care mă face pe mine să merg în fiecare an mai departe cu organizarea acestui festival este prezența dumneavoastră. Și faptul că, în acest an, cred eu că, împreună cu dumneavoastră, am bătut un nou record în ceea ce înseamnă prezența dumneavoastră aici, ne spune nouă că trebuie să mergem mai departe!”, a mai adăugat edilul.

Prima zi a Festivalului Borșului Lipovenesc de Jurilovca a început oficial la ora 10.45, când s-a aprins focul sub ceaunele în care peste 50 de pescari din Jurilovca, ajutați de bloggerul culinar Gina Bradea, au gătit și vor mai găti pentru Festival peste 50.000 de porții de borș lipovenesc.

Pe scena din Noul Port Turistic au urcat ansambluri și coruri tradiționale, după care au urmat concertele de seară, participanții la Festival putându-i urmări pe Reabinușka, Juraveli, Hari Gromoșteanu, Radu Captari și Viorica și Ioniță de la Clejani. Adresându-se publicului, primarul Eugen Ion a spus: „Avem nevoie, cu toți, să arătăm că suntem uniți, pentru că doar așa putem să mergem mai departe! Știu sigur că nu sunt numai oameni din județul Tulcea aici, în această seară. Am arătat că noi, Dobrogea, așa cum știm, avem peste 17 naționalități care au trăit și trăiesc în continuare în pace și armonie. Și, da, dacă dumneavoastră nu credeați în aceste valori, cu siguranță în seara asta nu erați aici!”

Goran Bregovic, interzis în Republica Moldova, adulat la Jurilovca

În contextul controverselor recente din jurul lui Goran Bregovic, a cărui prezență pe scena festivalului a fost stabilită încă din primele luni ale anului 2023, primarul comunei Jurilovca a ținut să sublinieze: „Și anul trecut pe scenă, și anul acesta, spun clar și răspicat: din păcate, am ajuns să trăim vremuri foarte complicate. La granița noastră este un război dur. Nu am fost și nu voi fi de acord niciodată cu războiul și suntem aproape de cei atacați, dar vreau să spun un lucru: în primul rând sunt aproape de românii mei!”.

În calitate de președinte al ACoR – filiala județeană Tulcea, primarul Eugen Ion a fost implicat încă din prima zi a agresiunii ruse împotriva Ucrainei în efortul de ajutorare a poporului ucrainean. Prin hub-ul. umanitar din Tulcea, coordonat de către ACoR – filiala județeană Tulcea și Consiliul Județean Tulcea, în strânsă colaborare cu ISRAID, Adunarea Parlamentară a Mediteranei și cu organizațiile americane Save Our Allies și The Romulus T. Weatherman Foundation, au tranzitat peste 700 de camioane de mare tonaj cu ajutoare pentru populația Ucrainei, mii de tone de alimente, medicamente și echipamente de imediată necesitate.

Prima zi a Festivalului Borșului Lipovenesc de Jurilovca s-a încheiat cu un concert de excepție al lui Goran Bregovic și Wedding & Funeral Band. Înainte de tradiționalul foc de artificii, 50.000 de oameni au cântat, împreună cu muzicienii sârbi, Kalashnikov, melodia despre care Goran Bregovic a ținut din nou să sublinieze că este o satiră îndreptată exact împotriva celor care promovează războiul și cărora le place să se joace cu armele.

A doua zi a Festivalului Borșului Lipovenesc de Jurilovca se va încheia cu recitalul lui Theo Rose și al Loredanei.

