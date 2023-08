Farul Constanța a ajuns la un pas de grupele Conference League după meciul cu HJK Helsinki. Gheorghe Hagi are un regret / Video

'În prima repriză am jucat destul de lent şi previzibil, fără să fim deloc periculoşi. Fără să facem tot ce am vorbit. În a doua repriză la fiecare s-a văzut orgoliul, fiecare a arătat că e fotbalist. Sunt fericit că am câştigat, dar şi supărat pentru că fiecare trebuie să fie mai responsabil, să asculte mai mult şi tot ceea ce pregătim să se şi facă. După minutul 60 fiecare a dat tot ce are mai bun, am fost mai ai dracului, am făcut o presiune mai bună. Cei care au intrat au adus un plus enorm echipei şi cred că şi din cauza asta am câştigat. Am reacţionat ca o echipă mare într-un moment foarte dificil', a spus Gheorghe Hagi.

'E foarte greu să joci cu ei. Sunt disciplinaţi, pasează foarte bine, iar vertical te mănâncă, pentru că sunt puternici.'

'E important că am câştigat, dar cu siguranţă ne aşteaptă un meci foarte, foarte greu în retur. Ştiam că ei formează o echipă disciplinată, toţi cei din nordul Europei au progresat foarte, foarte mult. E foarte greu să joci cu ei. Sunt disciplinaţi, pasează foarte bine, iar vertical te mănâncă, pentru că sunt puternici. Noi am câştigat, însă, ce mai contează ce s-a întâmplat în prima repriză. Nu contează cum începi, contează cum termini. Şi am terminat azi foarte bine. Sperăm să fim şi în retur foarte puternici şi să câştigăm şi acolo', a adăugat tehnicianul. Hagi regretă că nu îl mai are la dispoziţie pe Denis Alibec, transferat la 16 august la gruparea Muaither SC din Qatar.

'Cel mai mult îmi pare rău că a plecat Alibec. Dar nu puteam să-l opresc pe Alibec, nu era corect'

'Mie cel mai mult îmi pare rău că a plecat Alibec. Adică, sunt fericit pentru el, sper să îi fie bine, să aibă cât mai mulţi bani, dar azi dacă era şi el... Acum, după ce a venit Louis Munteanu a început să vină lumina iar. Louis are calitate multă, e mobil... El, Alibec şi cu Budescu erau... Dar nu puteam să-l opresc pe Alibec, nu era corect. Nu era normal să fiu egoist, chiar dacă transferul lui m-a făcut să fiu mai slab, mă refer la echipă, la club', a explicat Gheorghe Hagi.

Farul Constanţa a învins formaţia finlandeză HJK Helsinki cu scorul de 2-1 (0-0), joi seara, la Ovidiu, în prima manşă a play-off-ului Europa Conference League. Manşa secundă va avea loc la Helsinki, pe 31 august, câştigătoarea urmând să se califice în grupele competiţiei.

