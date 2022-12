"Este o traumă pe care încerc să o vindec". Mădălina Crețan, soția lui Nosfe, mărturisiri emoționane după moartea artistului: Mi-a spus că el crede că nu o să trăiască mult

"Adevărul este că nu simt să vorbesc, dar motivul pentru care am ales să fac asta este, de fapt... Sunt mai multe motive. În primul rând, pentru că între noi doi și această emisiune (n.r. emisiunea "Chefi la cuțite”) s-a creat o conexiune. Este un lucru pe care noi ni l-am dorit foarte mult să-l facem împreună. Este un lucru pe care știu sigur că l-am fi făcut tot împreună. Și, cumva, simt că toate lucrurile pe care noi le aveam în plan să le facem eu va trebui să le continui. Într-un fel sau altul, singură sau cu el în cap, trebuie să le fac”, a declarat Mădălina Crețan, pentru Antena 1.

"Este adevărat că mai mult îmi doream eu să vin la Chefi la cuțite decât el, el era îndreptat mai mult spre sport și adrenalină. Atunci când am fost eliminați, am plecat amândoi spre casă, iar tot drumul nu am spus nimic. A fost un moment foarte frumos pentru noi atunci când ne-au chemat înapoi, ne-am simțit speciali”, a mai povestit aceasta.

"Mi-a spus, la începutul relației, că el crede că nu o să trăiască mult"

"Nu mi-a plăcut niciodată să plâng în public. Nu pot să vorbesc despre ce s-a întâmplat. Este o traumă pe care încerc să o vindec cumva. Nu pot să dorm... Nu mă interesează absolut nimic din tot ceea ce s-a scris, nu mă interesează și nu m-a interesat niciodată părerea oamenilor care nu ne-au cunoscut”, a spus Mădălina.

"Mi-a spus, la începutul relației, că el crede că nu o să trăiască mult, inclusiv piesele lui. Cred că unul dintre motivele pentru care reușesc să mă ridic din pat dimineața, cu excepția fetiței, este că simt că am rămas cu o datorie foarte mare vizavi de proiectele lui. Toată lumea știe că au rămas multe piese nelansate și nu pot permite ca acele piese să rămână nelansate. Cu siguranță, este terapie faptul că mă ocup în continuare de proiectele lui, simt că încă lucrăm împreună și că mă ajută. Îl simt încă. Am foarte multe planuri în cap, el își dorea să lanseze anul acesta un album aniversar și să facă un documentar cu toți prietenii lui, scria și o carte”, a spus soția lui Nosfe.

Aceasta a vorbit și despre fiica sa și a artistului, dar și despre băieții din trupă: "Iris știe ce s-a întâmplat, ea știe că toți vom pleca de pe acest Pământ și că e un lucru care nu depinde de noi. Așa am reușit să-i spun și să o liniștesc de fiecare dată când plânge și îmi zice că îi este dor de tati. (...) Băieții sunt parte din viața noastră, sunt frații lui și frații ei.”

"Sunt niște șocuri zilnic"

"Mă uit la emisiune (n.r. Chefi la cuțite) pentru că îmi amintește foarte mult de cât de bucuroși eram în perioada respectivă. Și, da, mă uit, pentru că inclusiv relația dintre noi, ca și concurenți, cu foarte mici excepții, a rămas o relație extraordinară. Adică eu am făcut o postare, la un moment dat, pe Instagram cred, în care am și spus că, prin prisma acestei emisiuni, am câștigat niște frați și niște surori. Și-mi dau un vibe pozitiv când îi văd.

Probabil, când nu te lovești de anumite lucruri zilnic, poți să-ți setezi un mindset prin care să te gândești că încă există. Dar, când primești mesaje pe care instinctiv vrei să le retrimiți către persoana respectivă, sunt așa niște șocuri, cumva zilnic. Adică, de mai multe ori, chiar la ordinul zilei”, a spus Mădălina Crețan

