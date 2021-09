Emma Răducanu, noua senzație a tenisului feminin. S-a calificat în sferturile de finală de la US Open 2021 / Video

Emma Răducanu, noua senzație a tenisului feminin. S-a calificat în sferturile de finală de la US Open 2021 / Captură Video US Open Tennis Championships YouTube

Emma Răducanu, locul 150 WTA, s-a calificat în sferturile de finală de la US Open 2021, după ce a învins-o în două seturi, 6-2, 6-1 pe Shelby Rogers, jucătoarea care a eliminat-o pe Ashleigh Barty, principala favorită, în turul anterior.

Emma Răducanu, noua senzație a tenisului feminin, jucătoarea britanică, cu tată român și mamă chinezoaică, s-a calificat în sferturile de la US Open 2021. Emma Răducanu a devenit cea mai tânără jucătoare britanică care ajunge în această fază a competiției. Mai mult, ea vine din calificări, fiind a treia jucătoare din istorie care reușește să atingă sferturile de finală.

Înaintea sa, doar americanca Barbara Gerken, în 1981, şi estoniana Kaia Kanepi, în 2017, au mai atins această fază a competiţiei, venind din calificări.

Britanica, născută în Canada dintr-o mamă chineză şi un tată român, nu i-a lăsat nicio speranţă lui Rogers, cea care a eliminat-o în turul precedent pe australianca Ashleigh Barty, numărul unu mondial.

Răducanu o va avea ca adversară în meciul următor pe elveţianca Belinda Bencic, campioana olimpică de la Tokyo şi semifinalistă la US Open în 2019, care a trecut în sferturi de poloneza Iga Swiatek.

Rezultate - optimi de finală US Open 2021: Emma Răducanu (Marea Britanie) - Shelby Rogers (SUA) 6-2, 6-1 Belinda Bencic (Elveţia/N.11) - Iga Swiatek (Polonia/N.7) 7-6 (14/12), 6-3 Karolina Pliskova (Cehia/N.4) - Anastasia Pavliucenkova (Rusia/N.14) 7-5, 6-4

Emma Răducanu - Belinda Bencic, disputa din sferturi de la US Open 2021

'Sunt atât de fericită, mă concentrez pe jocul meu. Am depășit emoțiile din start, mă bucur că am ajuns aici. Vreau să văd acum cât de departe pot să ajung.

Voi juca cu Belinda Bencic. Este o jucătoare grozavă, dar nu vreau să mă mai gândesc la tenis acum, sunt prea fericită, de mâine voi vedea. Fanii au fost incredibili, m-am simțit ca acasă! Le sunt recunoscătoare!', a declarat Emma Răducanu, după meci.

Emma Răducanu, participare la Wimbledon 2021

Amintim faptul că tânăra Emma Răducanu de doar 18 ani a participat și la celebrul turneu de la Wimbledon 2021, unde a a fost forțată să renunțe din motive de sănătate, după ce a avut dificultăți la respirație și după ce a amețit pe teren.

Potrivit The Sun, jucătoarea de tenis de 18 ani nu a putut să mai continue partida din a patra rundă de la Wimbledon în care a întâlnit-o pe australianca Ajla Tomljanovic. Britanica cu origini românești a abandonat după ce a pierdut primul set cu 6-4 și era condusă în al doilea cu 3-0.

„Hei tuturor, am vrut să vă anunț că mă simt mult mai bine în această dimineață. În primul rând vreau să o felicit pe Ajla pentru o prestație extraordinară și îmi pare rău că meciul nostru s-a terminat așa. Jucam cel mai bun tenis din viața mea în fața unei mulțimi extraordinare în această săptămână și cred că întreaga experiență m-a ajuns din urmă. La finalul primului set, după câteva ture extrem de intense, am început să respir cu greutate și să mă simt foarte amețită”, a transmis Emma, născută din tată român și mamă de origini chineze.

Jucătoarea are un viitor strălucit

„Echipa medicală m-a sfătuit să nu continui și în ciuda faptului că este cel mai greu lucru să nu pot să duc turneul Wimbledon până la final pe teren, nu am fost suficient de bine încât să continui. Vreau să le mulțumesc celor care m-au încurajat la fiecare meci, am vrut atât de mult să câștig pentru voi! Vreau să le mulțumesc și All England Club, echipei mele, Federației Engleze de Tenis, părinților și prietenilor mei”, a mai avut de spus Emma Răducanu.

„Noaptea trecută mă va ajuta pe termen lung să înțeleg ce trebuie să ai ca să faci performanță. Voi prețui și sărbători tot ce am reușit împreună și voi reveni mai puternică! Abia aștept să văd ce va urma în aventura aceasta!”, a conchis Emma.