Cei născuţi în zodia Rac trebuie să aibă mare grijă, în 2023, la şanse şi uşi deschise. Este un an extraordinar pentru carieră. Se anunţă avansări şi performanţe notabile la locul de muncă.

În prima jumătate a anului 2023, eforturile Racului vor fi concentrare în zona profesională. Jupiter tranzitează casa carierei și vine cu oportunități clare. Poate unele strâns legate de ce s-a întâmplat în perioada 11 mai - 28 octombrie 2022. "Poți primi o promovare, poți alege un alt domeniu de activitate sau poți primi mai multă responsabilitate. Există și riscul să te aglomerezi, dar reușești să te ocupi de toate. Jupiter ține cont mai ales de cei care se ocupă și de ce le face plăcere, nu doar să pună o pâine pe masă. Unele decizii ale companiei nu îți vor fi pe plac, dar nu este cazul să te sperii. Ai șanse să transformi orice incovenient într-un mare avantaj", spune Daniela Simulescu, astrolog DC NEWS şi redactor şef Astrosens.

Veştile bune pentru Raci nu se opresc aici. "În 2023, chiar aveţi multe oportunităţi. Prima parte a anului a puţin complicată şi apăsătoare pentru că începe cu Marte în casa a XII-a. Dar gândiţi-vă aşa: de la sfârşitul lui august până acum la ce am renunţat şi ce am început. Şi ce limite am pus în jurul meu. Astea vor mai continua puţin, pentru că Marte îşi opreşte retrogradarea pe 12 ianuarie, dar va sta în zona asta până pe 25 martie, când va intra în semnul vostru. Marte în Rac este furia furiei! Accesaţi o furie şi o putere, cu Marte în semnul vostru, de nu aveţi habar! N-aţi fi crezut în viaţa voastră că sunteţi în stare să faceţi asemenea lucruri!

Totuşi, în prima parte a anului, dizolvaţi multe lucruri din trecutul vostru, vă împăcaţi cu anumite situaţii, deveniţi mai empatici. Acum aveţi o empatie pe bune! Începeţi să nu-i mai vedeţi pe cei din jurul vostru ca pe nişte agresori, ci să-i acceptaţi aşa cum sunt. Jupiter, Marele Benefic, va fi în casa a X-a până pe 16 mai. Vă invit să vă gândiţi la ce s-a întâmplat din punct de vedere profesional între 11 mai şi 28 octombrie anul acesta. Dacă doar a apărut o discuţie că poate vei fi avansat sau promovat, discuţia aia acum se pune pe roate. Vreţi un loc mai bun de muncă? Duceţi-vă după el! Vreţi o avansare? Duceţi-vă după ea! Dar ştiţi ce vrea Jupiter de la voi? Încredere. S-ar putea să aveţi relaţii mai bune cu şefii, cu superiorii sau, dacă voi primiţi o poziţie de responsabilitate, veţi şti cum s-o conduceţi, cum "să călăriţi" situaţia respectivă. E foarte bine, până în mai, să puneţi preţ pe tot ce înseamnă profesie! Anul 2023 este foarte bun pe plan profesional! Poate să ieşi la pensie cu o pensie mai bună, să-ţi mai iei şi altceva pe lângă locul de muncă pe care-l ai, cu încrederea pe care o ai vei da şi roade, vei face şi pui - cum s-ar zice. Sunteţi susţinuţi pe plan profesional într-un foarte mare fel!

Aveţi grijă la colegi! Intraţi într-o echipă cu care vă simţiţi bine dar atenţie! Colegii sunt colegi! Nu-s prieteni! În 2023, dacă vreţi să vă autosabotaţi, duceţi-vă la serviciu şi consideraţi serviciul familia voastră. Nu! Pentru că dacă veţi depăşi o anumită limită, vă vor supăra când vor zice ceva despre un proiect etc... Trebuie să păstraţi distanţa!" este atenţionarea pentru Raci a astrologului Daniela Simulescu.

