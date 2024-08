Dr. Sorin Băilă (SANADOR) face profilul celui mai vulnerabil pacient cu risc de boală cardiovasculară: Este bărbat și are 45 - 50 de ani VIDEO

Dr. Sorin Băilă, chirurg vascular la Spitalul Clinic SANADOR, a vorbit la interviurile DC Medical și DC News despre riscurile de boli cardiovasculare asociate cu colesterolul mărit și nu numai.

"Există cunoaștere în legătură cu ce face colesterolul și ceilalți factori de risc. Și aici aș aminti bărbatul peste 45-50 de ani, fumător, hipertensiv și diabetic. S-au făcut pași foarte mari în cunoaștere, în terapie, s-a ajuns chiar la anticorpi monoclonari vis-a-vis de hipercolesterolemie sau trigliceridele crescute care sunt foarte rezistente la tratamentul clasic - însă nu este suficient. Nu e suficient doar să combatem colesterolul. Pe de o parte, cunoașterea factorilor de risc și tratamentul lor a crescut foarte mult speranța de viață, fiind cunoscut faptul că principalele cauze de deces sunt cele de risc cardiovascular prin boli cardiovasculare - nr. 1 infarct de miocard, nr. accidentul vascular cerebral iar la mijloc sunt neoplaziile.

Pe de altă parte s-a îmbunătățit cunoașterea în ceea ce înseamnă mecanismul etiopatogenic al ateromatozei. Și am considerat în momentul în care am citit despre acest subiect că acea teorie de boală degenerativă prin acumularea pasivă a colesterolului în peretele arterial (care este stratificat) nu este chiar un proces pasiv. Că, practic, structura nobilă a intima e un singur strat de celule care este efectiv cu rol de organ de o importanță deosebită: rezistența la tromboză, rezistența la inflamație, rol în bolile autoimune - deci are rol de barieră. Dar există foarte multe mecanisme care fragilizează endoteliul, și aici vorbim despre inflamațiile cronice silențioase" a explicat medicul Sorin Băilă.

Cine este cel mai expus la boli de inimă

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, cei mai expuși riscului de boli cardiovasculare sunt:

Persoanele cu istoric familial: Riscul de boli cardiovasculare este mai mare pentru cei care au membri ai familiei cu probleme cardiace, indicând o componentă genetică.

Fumătorii: Fumatul contribuie la acumularea de plăci în arterele coronare, ceea ce poate duce la boli de inimă.

Persoanele cu hipertensiune arterială: Tensiunea arterială crescută pune presiune suplimentară pe arterele inimii, contribuind la riscul de boli cardiovasculare.

Cei cu colesterol ridicat: Nivelurile mari de colesterol LDL ("colesterolul rău") pot duce la acumularea de plăci în arterele inimii, favorizând apariția bolilor cardiovasculare.

Diabeticii: Persoanele cu diabet de tip 2 au un risc crescut de boli cardiovasculare, deoarece diabetul poate afecta negativ vasele de sânge și nervii.

Cei cu stil de viață sedentar: Lipsa exercițiului fizic este asociată cu riscuri mai mari de boli cardiovasculare deoarece contribuie la obezitate și alte probleme de sănătate.

Persoanele supraponderale sau obeze: Excesul de greutate, în special în jurul taliei, este legat de creșterea riscului de boli de inimă.

Cei cu dietă nesănătoasă: O dietă bogată în grăsimi saturate, zaharuri și sare poate contribui la dezvoltarea bolilor cardiovasculare.

Persoanele supuse la stres cronic: Stresul prelungit poate avea efecte negative asupra inimii și vaselor de sânge, contribuind la riscul cardiovascular.

Cei care consumă alcool în exces: Consumul excesiv de alcool poate duce la hipertensiune arterială și la alte probleme cardiace.

Vârstnicii: Riscul de boli cardiovasculare crește odată cu înaintarea în vârstă, din cauza proceselor naturale de îmbătrânire ale sistemului cardiovascular.

Pentru a reduce riscurile, este important să se adopte un stil de viață sănătos, care include o dietă echilibrată, exerciții fizice regulate, renunțarea la fumat și limitarea consumului de alcool.

