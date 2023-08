Dinamo - FC Botoșani. 'Câinii roșii' au câștigat primul meci în Superliga după ce au dat lovitura în prelungiri / Video

Dinamo a obţinut prima sa victorie de la revenirea în Superliga de fotbal, 1-0 (0-0) cu FC Botoşani, luni seara, pe Stadionul Arcul de Triumf, într-un meci din etapa a cincea.

Diferenţa a fost făcută de autogolul portarului Răzvan Ducan (90+5), care a deviat în propria poartă centrarea lui Dennis Politic. Dinamo a dominat jocul şi şi-a creat mai multe ocazii, dar Ducan a respins şutul lui Ahmed Bani (15), din lovitură liberă, şutul expediat de Politic de la 12 metri (32) şi a reţinut mingea trimisă de acelaşi Politic (90+1), de la 20 de metri. În min. 62, Politic a reluat în bară din voleu de la 16 metri.

FC Botoşani a rămas fără victorie în acest debut de sezon şi ocupă ultimul loc. Dinamo Bucureşti - AFC Botoşani 1-0 (0-0), Stadion Arcul de Triumf - Bucureşti

A marcat: Răzvan Ducan (90+5, autogol). Arbitru: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi); arbitri asistenţi: Radu Adrian Ghinguleac (Bucureşti), Mircea Orbuleţ (Bucureşti); al patrulea oficial: Andrei Antonie (Bucureşti) Arbitru video: Sebastian Colţescu (Bucureşti); arbitru asistent video: Vasile Marinescu (Bucureşti) Observatori: Cristina Babadac (Reşiţa) - CCA, Paul Mincu (Bucureşti) - LPF

VIDEO

Reacția lui Mihai Ciobanu, antrenorul lui FC Botoșani, după ce echipa sa a ajuns ”lanterna roșie”

”În momentul ăsta suntem foarte supărați pentru că am pierdut meciul în prelungiri, ne găsim mai greu cuvintele pentru că adversarii noștri sunt bucuroși și gălăgioși. Am încercat pe tot parcursul jocului să rezistăm presiunii, am încercat să ajungem la poarta lor, dar nu am fost destul de periculoși.

Sigur că nu eram mulțumiți cu egalul, dar nu ne regăsim, este adevărat. Va trebuim să facem o analiză atentă împreună cu colegii mei și cu finanțatorii clubului. Trebuie să schimbăm ceva în traseul pe care îl avem.

(Vă simțiți posturile amenințate?). Sigur că da, ați văzut și declarațiile date la televizor. Se poate spune orice despre noi acum. Următorul meci este foarte important pentru staff”, a declarat Mihai Ciobanu.

După această partidă, FC Botoșani a ajuns ”lanterna roșie” a SuperLigii României, cu doar două puncte obținute în cinci etape.

