Dieta pentru o piele mereu tânără

Mai întâi de toate trebuie să știm că frumusețea pielii depinde de bunăstarea psiho -fizică. Doar priviți-vă în oglindă după perioade de sedentarism, desfătare alimentară sau momente intense de stres: pielea - în special cea a feței - apare asfixiată,întunecată, pot apărea pungi și cearcăne sub ochi, capătă un aspect obosit. Și dacă un stil de viață de acest tip este continuat mult timp, există un adevărat ”break-point”, punctul dein care nu mai poți rezolva nimic.

”Sunt convinsă că starea noastră de sănătate ne afectează aspectul, mai ales după vârsta de patruzeci de ani. O persoană care nu este bine, cu patologii cronice sau obiceiuri nesănătoase nu are niciodată o față radiantă, tânără, relaxată și o piele perfectă, strălucitoare”, spune Dr. Beatrice Giorgini, medic estetician și autoare a cărții ”Always young never refeed”.

Dieta de longevitate

Cum să mănânci, așadar, pentru a promova pielea sănătoasă și pentru a întârzia îmbătrânirea?

”Nutriția are, fără îndoială, un rol foarte important în menținerea sănătății și longevității”, – explică dr. Giorgini, potrivit Di Lei. ”Cu toate acestea, oamenii sunt cu greu capabili să urmeze diete stricte sau privațiuni, din acest motiv cred că ar fi deja pozitiv să se poată respecta în mod continuu câteva reguli simple, cum ar fi: mâncați cantități moderate, alegeți alimente proaspete, organice și evitați alimentele comode. Redu consumul de carne, lactate, grăsimi și băuturi alcoolice. În plus, este esențial să bei în cantități adecvate. Apa are un rol esențial pentru viață și este implicată în controlul tuturor reacțiilor principale care sunt fundamentale pentru menținerea sănătății organismului”, spune medicul.

Doza ideală de apă? ”Ar fi indicat să bei cel puțin opt pahare mari de apă pe zi (aproximativ 2 litri)”, sugerează expertul.

Mănâncă mai puțin pentru a trăi mai bine

Atunci ar trebui să acordăm mai multă atenție cantității de alimente pe care o ingerăm și frecvenței cu care o facem.

”În această perioadă omul este mai mult ca niciodată ”supranutrit”: mâncăm prea mult și prea des. Dacă ne gândim la trecut, chiar și pe vremea bunicilor sau străbunicilor noștri, la începutul secolului trecut, oamenii mâncau puțin și se duceau adesea la culcare înfometați, în ciuda faptului că aveau o viață mult mai activă decât a noastră. Reducerea cantității de alimente pe care o mâncăm și a sări peste o masă, uneori, par să aibă mari beneficii pentru sănătate. Există multe teorii cu privire la efectele benefice ale postului intermitent sau controlat, care subliniază modul în care lăsarea organismului fără hrană pentru o anumită perioadă de timp are capacitatea de a activa regenerarea celulară, de a stimula eliminarea toxinelor, de a reduce inflamația cronică, de a proteja împotriva efectelor secundare ale chimioterapiei, de a reduce valorile sanguine ale colesterolului și zahărului din sânge. A mânca puțin și sănătos ne face imediat să ne simțim mai ușori, mai energici și mai vitali”, conchide expertul.

