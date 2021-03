Desfiinţarea SIIJ, pe masa Comisiei Juridice. Tensiuni în Coaliţie, UDMR nu e de acord cu Ministerul Justiţiei. PSD cere respectarea avizului CSM

Părerile sunt, însă, împărţite, chiar şi în coaliţie. Dacă premierul Florin Cîţu vrea ca proiectul din Parlament să treacă într-o variantă cât mai apropiată de cea adoptată în şedinţa de Guvern, UDMR şi chiar voci din PNL nu sunt de acord cu acesta.

Comisia Juridică din Camera Deputaţilor are proiectul de desfiinţare a SIIJ pe ordinea de zi şi este de aşteptat să vină cu o decizie. Teoretic, coaliţia de guvernare are majoritate în Comisia Juridică, 15 din 28 de membri (cinci de la USR-PLUS, opt de la PNL, doi de la UDMR). Însă UDMR ar putea răsturna calculele şi ar putea pune din nou beţe în roate proiectului.

„Noi am aprobat o variantă în guvern şi ca de fiecare dată eu aş prefera ca varianta care trece în Parlamentul României să fie cât mai aproape de ce am aprobat noi în şedinţa de guvern. Mâine înţeleg că sunt mai multe dezbateri şi la Senat şi vom vedea care sunt concluziile. Semnalele pe care le am sunt că va trece proiectul de lege şi în Parlamentul României cât mai aproape de ceea ce a fost aprobat în şedinţa de guvern. Dar vom vedea mâine după dezbaterile din comisii”, a arătat Cîţu, într-o declaraţie de presă susţinută la finalul şedinţei de guvern de miercuri.

"Poziția mea de avocat este apropiată de propunerea UDMR, desființarea Secției Speciale este o prevedere a foii de parcurs pe care PNL și-a asumat-o” a spus Daniel Fenechiu, la Digi24. ”Însă, ulterior desființării, trebuie să stabilești ce faci cu cele câteva mii de dosare care există. În momentul când faci această analiză, n-ai cum să nu-ți amintești de o epocă nu de mult trecută, când, pe rolul unei secții din cadrul DNA, erau câteva mii de dosare, practic aproape toți judecătorii aveau dosare, și ne găseam în situația în care DNA era jucător în procesul pe care-l arbitra în care dădea soluția un judecător și, totodată, era decident în ceea ce privește trimiterea în judecată a unei persoane care avea o plângere sau avea un dosar creat pe autosesizare. Din punctul ăsta de vedere, magistrații judecători sunt nemulțumiți și s-au exprimat în sensul ăsta, într-o majoritate covârșitoare, că, pentru echilibrul justiției și pentru a elimina orice posibilitate de a influența decizia judecătorească, ar fi bine ca DNA să nu poate în același timp să fie și parte într-un dosar pe care-l judecă un judecător și să și aibă și dosarul judecătorului respectiv” a continuat liberalul.

VEZI Daniel Fenechiu (PNL), de acord cu UDMR în desființarea SIIJ: DNA era jucător și decident!

UDMR vrea desfiinţarea SIIJ, dar nu vrea ca dosarele să ajungă la DNA şi DIICOT

"Nu am nicio problemă cu desfiinţarea Secţiei speciale. Avem o problemă unde ajung aceste dosare şi cine va ancheta pe magistraţi, în cazul în care există o problemă. Aici punctul nostru de vedere este uşor diferit faţă de al colegilor noştri. Nu trebuie să ne întoarcem acolo de unde am plecat (dosarele la DNA - n.r.), ci la procurorul general. Nu trebuie să înfiinţezi nicio structură nouă. Nu poţi să reduci totul doar la fapte de corupţie în cazul magistraţilor şi atunci să fie la procurorul general, la Ministerul Public (...) Acolo există, în cadrul Ministrului Public, un departament de urmărire penală şi criminalistică (...) şi acolo ar trebui duse aceste dosare, nici la DNA, nici la DIICOT", explicat preşedintele UDMR.

Cu toate astea, într-un răspuns pentru DC NEWS, Kelemen Hunor a spus că "nu au fost puse condiţii, sunt doar discuţii".

VEZI Desfiinţare SIIJ. Kelemen Hunor, răspuns pentru DC News despre așa-zisa condiție impusă de UDMR

Stelian Ion spune că soluţia UDMR duce la un blocaj din start

"UDMR nu e de acord cu respectarea competenței după materie, specializării parchetelor în sensul în care dosarele să se întoarcă către DNA, DIICOT și unitățile celelalte de parchet după competența materială. Susțineau dumnealor ca teză principală că ar trebui să meargă dosarele la Parchetul General. Însă, într-o asemenea situație, ne-am întoarce la o variantă asemănătoare SIJ, prin aceea că o singură structură, la nivel central, ar trebui să acopere verificările în toată țara, ceea ce este absolut nefiresc și ineficient. Deci, din start se va duce lucrul într-o zonă de blocaj total", a declarat Stelian Ion, ministrul Justiţiei.

Dan Barna: Desfiinţarea SIIJ, obiectiv de campanie

„Avem în programul de guvernare foarte clar prevăzut lucrul acesta, că Secţia Specială va fi desfiinţată şi una din primele iniţiative în aceste săptămâni – Parlamentul tocmai a pornit – vizează acest lucru şi se va întâmpla cu siguranţă acest lucru. (…) Dacă ne uităm, de când a fost înfiinţată până în prezent, nu e aproape nimic de pus pe masă, în afară de presiuni politice. Dar este şi una din recomandările şi condiţiile pentru ca România să scape de MCV. Or, desfiinţarea acestei secţii, care e un instrument de presiune politică – e foarte clar lucrul acesta, nu e niciun dubiu -, e una dintre recomandări, unul dintre lucrurile pe care această coaliţie şi l-a asumat şi în următoarea lună vom avea adoptată în Parlament o lege de desfiinţare a acestei secţii, care nu a adus niciun fel de beneficiu, trecând peste toate încercările ridicole pe care le vedem în aceste zile, de a încerca să îşi justifice existenţa”, a precizat Barna, copreşedinte USR-PLUS.

PSD cere respectarea avizului CSM

"Partidul Social Democrat respectă avizul dat de către magistraţi, de către CSM. În CSM sunt şi judecători, şi procurori. Este corect să respectăm acest aviz. Nu se poate ca politicul să intre cu bocancii în justiţie, să nu mai ţii cont de nimeni. Nu ai putea face aşa ceva.

Odată, PSD a făcut aceste greşeli şi a plătit. Vor plăti şi ei cu vârf şi îndesat. Vom ataca, dacă va exista o desfiinţare brutală a SIIJ. Nici măcar să încerce să treacă funcţionarea SIIJ la Ministerul Public nu ar fi o variantă foarte rea. Dar desfiinţarea totală şi întoarcerea tuturor dosarelor, eu cu aşa ceva nu sunt de acord", a declarat preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, într-un interviu acordat DC News.

VEZI Desfiinţare SIIJ. Ciolacu: PSD a făcut aceste greşeli şi a plătit. Vor plăti şi ei, cu vârf şi îndesat!

Amintim că la începutul lunii februarie, CSM a avizat negativ proiectul de desfiinţare SIIJ, pentru că "soluţia nu ar garanta independenţa justiţiei".

„Proiectul de lege analizat ar conduce, în esență, la schimbarea competenței de efectuare a urmăririi penale în cauze privind infracțiuni săvârșite de magistrați, revenindu-se la asoluția anterioară Legii 207/2018 pentru modificarea și completarea Legii 304/2004 privind organizarea judiciară, în care competența de efectuare a urmăririi penale revenea, după caz, parchetelor de pe lângă curțile de apel, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Soluția normativă propusă nu este, însă, însoțită de instituirea unor garanții menită să dea eficiență principiului independenței justiției, prin asigurarea unei protecții adecvate a judecătorilor și procurorilor împotriva unor eventuale presiuni exercitate asupra lor”, se arată în comunicatul CSM.

Deputatul Laura Vicol anunţă abuzuri după desfiinţarea SIIJ

”Din perspectiva abuzurilor care urmează să fie făcute, dacă dosare de la Secția Specială, care ar trebui să fie exact ca DNA și DIICOT, se reîntorc la procurorii DNA, atunci un procuror DNA trebuie să își exercite atribuțiile conform profesiei pe care o are atât în dosarele în care trimite vinovați sau nu oameni în fața instanței judecătorești, pe de o parte, și, pe de altă parte, trebuie să dispună și asupra dosarelor în care sunt cercetați posibil colegii cu privire la alte abuzuri săvârșite tot de ei. Pe principiul corb la corb nu-și scoate ochii. De aceea se dorește readucerea dosarelor din cadrul Secției Speciale în cadrul DNA-ului. Din câte știu eu, din toate comisiile, avizul pentru desființarea SIIJ a fost unul negativ. Probabil singurul aviz pozitiv pentru desființare va fi unde sunt cu precădere reprezentați useriștii, adică la Comisia Juridică”, a declarat Laura Vicol în exclusivitate pentru DC News.

VEZI ŞI Laura Vicol: În miez de noapte s-a decis introducerea SIIJ pe ordinea de zi a Comisiei Juridice. Ghilotina a fost pregătită

Proiectul de desfiinţare a SIIJ a primit aviz negativ în celelalte comisii în care a fost discutat, cea pentru Drepturile Omului şi cea de Muncă. La ultima, UDMR a lipsit de la vot.