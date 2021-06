Dan Voiculescu, despre Florin Condurățeanu: Nu trecea o săptămână să nu mă roage ceva. Nu pentru el, pentru alții

Dan Voiculescu a intervenit în emisiunea moderată de Victor Ciutacu, unde a transmis un mesaj emoționant despre moartea cunoscutului om de presă Florin Condurăţeanu:

"Nu trecea o săptămână să nu vină la mine cu o rugăminte. Nu pentru el, pentru alţii".

Totodată, fondatorul Antenei 1 și Antenei 3, profesorul Dan Voiculescu a mărturisit că jurnalistul Florin Condurăţeanu a fost unul din oamenii alături de care a pus bazele televiziunii în anul 1991:

„Era unul din membrii trepiedului cu care am început televiziunea în 1991: era Dan Diaconescu, Marius Tucă şi el. Dintre toţi, Florin era cel mai sensibil, cel mai cald. Nu trecea o săptămână să nu vină la mine cu o rugăminte. Nu pentru el, pentru alţii. A făcut mult bine în viaţă şi Dumnezeu să aibă grijă de sufletul lui. În astfel de momente, cea mai bună este tăcerea”.

Carmen Tănase, mesaj cu lacrimi în ochi

Carmen Tănase spune că jurnalistul ar fi trebuit să trăiască veşnic având în vedere că nu a greşit niciodată în faţa nimănui.

"Vreau să spun că pe 25 august mama împlineşte 90 de ani şi asta i se datorează lui Florin. Cu mai bine de 15 ani dacă nu era Florin, mama mea nu mai era acum. Eu îi datorez enorm, inestimabil.

El a fost unul dintre puţinii oameni dacă nu singurul care era perfect. Nu a greşit niciodată. Avea o vorbă bună pentru toată lumea. Te făcea să te simţi extraordinar, un patriot, un om bun.

E aşa nedrept ce s-a întâmplat încât… chiar Florin trebuia să trăiască veşnic", a spus Carmen Tănase, în exclusivitate pentru România TV.

Florin Condurățeanu a fost unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați jurnaliști din România, iar vestea morții lui a șocat pe toată lumea, atât pe colegii lui de breaslă, pe public, dar și pe familie.

Gazetarul a încetat din viață, luni, 28 iunie, la vârsta de 71 de ani, din cauza unui stop cardio-respirator, chiar în brațele propriului său fiu.

Răzvan Condurățeanu, fiul jurnalistului Florin Condurățeanu, a făcut dezvăluiri emoționante despre părintele său, din ultimele clipe de viață ale acestuia.

Răzvan Condurățeanu, despre ultimele clipe cu tatăl său. Ce s-a întâmplat, de fapt

Potrivit bărbatului, cunoscutului jurnalist i s-a făcut rău la birou și și-a sunat fiul pentru a-l aduce acasă. Pe drum, Florin Condurățeanu a spus că se simte mai bine, dar i s-a făcut din nou rău înainte de a intra în casă.

"E adevărat, s-a stins în brațele mele. E foarte greu. L-am iubit foarte mult, m-a iubit foarte mult. Am avut o relație incredibilă, nu am fost doar tată-fiu, am fost prieteni.

Nu pot să nu plâng când vorbesc despre el. Ieri a fost cea mai urâtă zi. Ieri m-a sunat și mi-a spus să îl iau de la birou că nu se simțea bine. L-am ținut în brațe, am făcut tot ce am putut să-l țin în viață, am sunat la salvare. Când a venit salvarea, el și-a dat ultima suflare", a declarat Răzvan Condurățeanu, la România TV, a doua zi după moartea jurnalistului.

Înmormântarea are loc joi, 1 iulie, ora 12:00

"Vreau să vă spun că mie nu mi-a venit să cred ce a însemnat Florin Condurățeanu pentru România. Florin Condurățeanu a fost un om deosebit, un jurnalist deosebit, a iubit foarte mult oamenii, întotdeauna a ajutat foarte mult în România și aceste informații pe care eu le știam, dar aceste 10 - 20% din ceea ce am aflat în aceste zile, am rămas profund impresionat și nu mi-am dat seama că tatăl meu este așa. Va rămâne o forță pentru România.

Sunt mândru că mă cheamă Condurățeanu și pe această cale vreau să le mulțumesc tuturor românilor că au fost alături de el tot timpul, să mulțumesc presei, colegilor lui, marilor profesori din medicină care au fost alături de el și oamenilor din toate domeniile acestei țări.

Mâine la ora 12:00, la Cimitirul Bellu, va fi înmormântarea lui Florin Condurățeanu și cine dorește să fie alături de el pe ultimul drum îi invit să fie alături de el!", a completat acesta astăzi.