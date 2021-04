Dan Cruceru, vedeta Survivor de la Kanal D, vacanțe de lux în Egipt / Foto

Dan Cruceru, cunoscut că Taticool, și fost prezentator al reality show-ului „Survivor România” de la Kanal D, a avut parte de două săptămâni pline în Egipt, practic două vacanțe, una după altă, cu o scurtă escală între ele.

În prima vacanță din Hurghada, Cruceru a fost împreună cu toată familia și cei doi copii ai săi, iar în a două, a lăsat mezinul acasă, pe băiețelul sau, și a plecat în cea mai luxoasă aventură din viață lui, împreună cu fiica cea mare și cu soția lui, Cristina, tot în Egipt.

„Au trecut foarte repede cele două săptămâni petrecute în Egipt să treacă atât de repede. Ne-am simțit extraordinar. Aveam nevoie de această escapadă, copiii au fost, în sfârșit, în largul lor, au putut să alerge, să se joace în aer liber de dimineața până seara.

Prima săptămână am fost cu ambii copii, apoi ne-am întors puțin acasă, l-am lăsat pe cel mic și am plecat doar cu fata cea mare, încă o săptămână. Iar această parte a fost una dintre cele mai frumoase vacanțe din viața noastră. Am stat la, poate, cel mai frumos complex din Hurghada, cu servicii și facilități ultra-premium. Am fugit cu Soph în deșert, am călărit cămile și cai, am făcut snorkelling, am înotat cu delfinii. A fost absolut fantastic!”, a mărturisit Taticool.