Dan Barna, audiat la DLAF. ”Am consumat extrem de multă energie. Inspectorii s-au declarat mulțumiți”

Audiat la DLAF, vicepremierul Dan Barna a spus că aștepta acest moment de când au apărut știrile în campania electorală. Liderul USR PLUS, audiat ”câteva zeci de minute, unde la 30-40 de minute”, afirmă că ”au fost întrebări destul de banale, legate de trei formulare de participanți la proiect, dacă semnătura de acolo era a mea sau nu. Era semnătura mea, nu a fost nicio problemă acolo. Am clarificat de ce nu eram într-o situație de conflict de interese în ceea ce însemnau angajații de la acea croitorie de la Sibiu, unde a fost și sora mea printre angajați. Acestea au fost cele două teme abordate, un dialog simplu, sunt foarte mulțumit că am avut ocazia să clarific și sunt optimist că vom ajunge, într-un termen scurt și nu vom aștepta încă doi ani, pentru a închide această poveste pentru care am consumat extrem de multă energie și eu, și colegii mei din USR Plus”.

Liderul USR a mai spus că ”n-a fost nicio concluzie, inspectorii DLAF au notat ce am spus, s-au declarat mulțumiți, au spus că n-au niciun fel de problemă, lucrurile sunt clare”.

