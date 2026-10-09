Cum trebuie să bei cafeaua ca să fie sănătoasă: Nu multă și niciodată după ora 15:00. Sfaturile unui cardiolog

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Din articol Cafeaua trebuie consumată înainte de ora 15:00

Cafeaua poate fi integrată într-un stil de viață sănătos, dar contează cantitatea și ora la care e consumată.

Într-un videoclip postat pe contul de Instagram, cardiologul Aurelio Rojas a spus cum poate fi consumată cafeaua într-un mod sănătos. Potrivit acestuia, beneficiile depind foarte mult de tipul de cafea ales, de cantitatea consumată și de ora la care este băută.

Primul sfat al cardiologului este să alegi cafea prăjită natural, să verifici eticheta și să alegi cafea de cât mai bună calitate, în funcție de buget.

Cafeaua prăjită natural se obține doar prin prăjirea boabelor, dar mai există și alte tipuri de cafea în care se adaugă zahăr în timpul procesului de prăjire. De aceea este foarte important ca atunci când cumperi cafea să citești și eticheta și să verifici ce cumperi.

Dr. Aurelio Rojas recomandă să nu se depășească cinci cești de cafea pe zi, pentru că un consum mai mare nu aduce beneficii și poate provoca efecte adverse. Cofeina poate cauza nervozitate, palpitații, disconfort digestiv sau probleme cu somnul, iar intoleranța este diferită de la o persoană la alta.

„Nu mai mult de cinci cești pe zi. Un consum mai mare nu aduce beneficii suplimentare și poate duce la efecte adverse”, a spus el în videoclip.

Cafeaua trebuie consumată înainte de ora 15:00

Un alt sfat este să consumi cafeaua înainte de ora 15:00, deoarece cofeina rămâne câteva ore în organism și poate afecta calitatea somnului. Cafeaua băută prea târziu perturbă odihna, chiar dacă poate unii au impresia că dorm bine.

Celor cărora nu le place să bea cafeaua simplă, cardiologul le transmite că o pot bea liniștiți cu lapte și că nu se pierd beneficiile compușilor bioactivi care protejează inima. Este important totuși să fiți atenți la ingredientele pe care le adăugați în cafea, pentru că zahărul și siropurile transformă cafeaua într-o băutură mai puțin sănătoasă.

Cardiologul are o recomandare și pentru cei care sunt sensibili la cofeină: puteți alege cafeaua decofeinizată. Acesta o consideră o alegere bună deoarece are o cantitate mai mică de cofeină, ceea ce reduce riscul de nervozitate și probleme cu somnul.