Cum arată viața românilor în Abu Dhabi, la 45 de grade. Gabriel Mănescu, românul ”furat” de o companie din industria petrolului acum 30 de ani: Se trăiește în sticlă

”Venim din Dubai, unde am locuit 5 ani. Suntem plecați din țară din 1997, am emigrat în Canada. Am venit în Dubai din Statele Unite. ”Acasă este Houston, Texas” a spus Gabriel Mănescu, adăugând: ”De când ne-am mutat aici, fiind mult mai aproape, am venit de cel puțin o dată pe an în România, chiar de două ori”. Însă, chiar și când nu ajung în țară, au prieteni români în Emirate, în Dubai organizându-se cinci ani la rând, cât au locuit acolo, Revelion românesc.

Au două fete, care au rămas în SUA, astăzi mari, de 30 și de 23 de ani, dar, când au plecat din România, au făcut-o cu o fetiță de doar trei ani. ”Acum fetița mică este jurnalistă în DC. Cealaltă a terminat psihologia în San Diego” a spus, cu mândrie, Gabriel Mănescu.

În jurul lumii, pe contract de muncă. La aceeași companie, de 30 de ani

Dar lungul drum din România în Canada, SUA, Dubai, Abu Dhabi și nu numai s-a făcut ”pe contract de muncă”. ”Lucrez în domeniul petrolier. Am terminat IPG-ul la Ploiești. Am terminat în `92, am început la Institutul de la Câmpina, de Petrol și Gaze, timp de un an și jumătate, și apoi a venit o companie americană în România, am stat trei ani cu ei în România, apoi am emigrat în Canada și, tot cu ei, am găsit de lucru. Astăzi, am 30 de ani cu aceeași companie. Continuă să fie și-n România, este una dintre cele mai mari din lume, Schlumberger Limited (SLB), nu numai pe petrol și gaze, dar și pe energie, fiind implicată inclusiv în majoritatea proiectelor de energie verde”. Astăzi, românul are o funcție de conducere în compania care l-a atras în urmă cu 30 de ani în afara granițelor țării, una de top de servicii pentru zăcămintele petroliere.

Viața în Abu Dhabi

Cât despre cum e în Abu Dhabi, spune că viața ”este foarte sigură, totul foarte safe comparând cu Statele Unite, totul foarte așezat, tehnologizat, toate utilitățile plătite pe aplicație. Ne-am adaptat foarte bine la cultură, la oameni, fiind plecat din țară de 30 de ani și trăind în diferite țări, trăind, nu călătorind, am fost 3 ani jumate în Buenos Aires, un an și jumătate în Peru, un an și jumătate în Trinidad Tobago. Aici vorbindu-se engleză tot timpul, fără nicio problemă, n-am avut nevoie să învățăm limba. Am călătorit mult și-n țară aici, mai ales în timpul pandemiei, am călătorit în toate emiratele”.

Vara, în Emiratele Arabe Unite, temperatura ajunge la 45 de grade Celsius. ”Vara se trăiește mai mult în interior, în sticlă, mall-uri, totul în interior, pentru că este cald și foarte umed, iar noaptea tot nu coboară. Dacă ziua sunt 45 de grade, noaptea sunt 42. Din noiembrie până-n mai, e de stat afară, de mers la plajă” a spus Gabriel Mănescu.

La temperaturile acestea, poate vă întrebați cât costă o factură la energia electrică, cu aerul condiționat pornit tot timpul. Se pare că sunt două modele, mai ales în Dubai: în unele blocuri, aerul condiționat este plătit din întreținere, de către administrație. Când nu este plătit de administrație, în funcție de temperatură și dimensiunea casei, energia poate ajunge să coste de la 500 de lei/lună la 2000 lei/lună.

Salariul minim în Qatar este, pentru un imigrant, 2000 - 3000 de dolari, iar în Abu Dhabi de 600 de dolari.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News