Criză la fabricile Mercedes. Angajații, revoltați că trebuie să muncească 8 ore pe zi. Conducerea amenință cu închiderea fabricilor

Activele Mercedes-Benz din Rusia, cumpărate de Avtodom / Foto: Agerpres

Angajații Mercedes-Benz din Germania se confruntă cu noi măsuri de reducere a costurilor, după ce conducerea companiei a propus creșterea programului de lucru de la 35 la 40 de ore pe săptămână, fără majorarea salariilor. În paralel, producătorul auto a înăsprit regulile privind munca de la distanță și a avertizat că ar putea închide două fabrici germane dacă nu reușește să reducă semnificativ cheltuielile.

Planul afectează aproximativ 90.000 de angajați din Germania care lucrează în baza contractelor colective de muncă. Propunerea a stârnit nemulțumirea salariaților și a sindicatului IG Metall, în contextul în care compania încearcă să își reducă cheltuielile și să își păstreze competitivitatea pe o piață auto tot mai dificilă.

În prezent, programul săptămânal de lucru pentru angajații vizați este de 35 de ore. Conducerea Mercedes-Benz dorește să îl majoreze la 40 de ore, fără ca salariații să primească bani în plus pentru timpul suplimentar. În practică, diferența ar însemna aproximativ 260 de ore de muncă suplimentare pe an pentru un angajat cu normă întreagă. Calculul echivalează cu peste șase săptămâni de lucru în plus, raportate la programul actual de 35 de ore.

Impactul se vede și în valoarea reală a orei de muncă. Potrivit calculelor prezentate în presa germană, un angajat calificat din industria metalurgică și electrică din landul Baden-Württemberg, cu un salariu brut lunar de aproximativ 4.200 de euro, ar ajunge de la un echivalent de 27,69 euro pe oră la aproximativ 24,23 euro, potrivit publicației Merkur.

Diferența este de 3,46 euro pentru fiecare oră lucrată, ceea ce reprezintă o reducere de 12,5% a valorii efective a muncii, dacă salariul lunar rămâne neschimbat.

În plus, compania a suspendat pentru acest an o componentă salarială anuală stabilită prin contractul colectiv de muncă, în valoare de 18,4% din salariul lunar. Plata a fost amânată pentru 2027.

Mercedes vrea să economisească cinci miliarde de euro

Decizia face parte din programul de restructurare „Next Level Performance”, lansat după ce profitul Mercedes-Benz a scăzut cu 49% în 2025, până la 5,3 miliarde de euro.

Unul dintre factorii care au contribuit la declin este evoluția slabă a vânzărilor pe piața din China, una dintre cele mai importante pentru producătorul german. Compania trebuie să facă față și concurenței tot mai puternice din partea constructorilor chinezi, în special în domeniul automobilelor electrice.

Prin programul de reducere a costurilor, conducerea urmărește să diminueze cu cinci miliarde de euro cheltuielile fixe și costurile de producție până în 2027. Obiectivul reprezintă o reducere de aproximativ 10%, relatează Fr.de.

Directorul general Ola Källenius susține că măsurile sunt necesare pentru menținerea competitivității companiei pe termen lung. Costurile ridicate cu energia și forța de muncă din Germania, investițiile necesare pentru trecerea la electromobilitate și presiunea asupra prețurilor reprezintă provocări importante pentru producător.

Prezență obligatorie la birou și amenințări cu închiderea fabricilor

Nemulțumirea angajaților este alimentată și de modificările privind munca de la distanță. La sfârșitul lunii septembrie, Mercedes-Benz a renunțat la acordul care permitea munca mobilă și a introdus reguli care pot impune prezența la birou până la patru zile pe săptămână.

În același timp, directorul responsabil de producție, Michael Schiebe, ar fi avertizat că până la două fabrici din Germania ar putea fi închise dacă nu se reduc costurile. Este vorba despre o unitate de asamblare a automobilelor și o fabrică de sisteme de propulsie.

Conducerea compară costurile de producție din Germania cu cele de la fabrica Mercedes din Kecskemét, Ungaria. Potrivit informațiilor prezentate în presa germană, costurile asociate producției în Ungaria ar fi cu aproximativ 70% mai mici, ceea ce pune o presiune suplimentară asupra unităților germane.

O eventuală închidere a fabricilor ar putea avea consecințe importante asupra locurilor de muncă și asupra comunităților care depind de activitatea acestora.

Sindicatul IG Metall se opune schimbării programului

Propunerile conducerii au provocat proteste ale angajaților în mai multe centre industriale importante, inclusiv Sindelfingen, Untertürkheim și Rastatt. Zeci de mii de salariați au participat la manifestații împotriva măsurilor de reducere a costurilor.

Sindicatul IG Metall apără săptămâna de lucru de 35 de ore, stabilită prin negocieri colective, și respinge ideea unei majorări a programului fără compensații salariale.

Conflictul riscă să se extindă și în alte companii auto germane. Conducerile BMW și Volkswagen intenționează, la rândul lor, să discute despre programul de lucru, pe fondul presiunilor economice din industrie.