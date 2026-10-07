Corneliu Ștefan, președintele CJ Dâmbovița, spune „NU” dezincriminării consumului de droguri: „Cu drogurile nu negociem”

Corneliu Ștefan, președintele CJ Dâmbovița. Foto: Agerpres

Președintele CJ Dâmbovița, Corneliu Ștefan, critică proiectul de lege din Senat privind dezincriminarea deținerii de droguri pentru consum propriu și cere măsuri mai ferme împotriva traficului.

Președintele CJ Dâmbovița, Corneliu Ștefan, se declară ferm împotriva dezincriminării deținerii de droguri pentru consum propriu și cere măsuri mai dure împotriva traficului. Mesajul său vine în contextul în care trei senatori susțin un proiect de lege care propune ca deținerea, cumpărarea, cultivarea și producerea de droguri pentru consum propriu să nu mai fie infracțiuni, ci contravenții sancționate cu amendă.

Corneliu Ștefan: SPUNE „NU” DROGURILOR!

„Drogurile distrug copii, destramă familii și pun în pericol viitorul unei întregi generații. În timp ce vedem tragedii provocate de consumul de droguri, este total de neacceptat ca în Parlament să fie promovate inițiative care merg în direcția dezincriminării deținerii de droguri pentru consum propriu”, a scris Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, pe pagina sa de Facebook.

„SUNT CATEGORIC ÎMPOTRIVA ORICĂREI TENTATIVE DE RELAXARE A LEGISLAȚIEI PRIVIND CONSUMUL ȘI DEȚINEREA DE DROGURI. România nu are nevoie de dezincriminare și sancțiuni simbolice, ci de o legislație severă și de instituții capabile să o aplice. Statul trebuie să trateze acest fenomen cu maximă responsabilitate.

Trebuie să intensificăm lupta împotriva traficanților și a rețelelor de distribuție, iar prevenția, tratamentul dependenței și protejarea tinerilor trebuie să fie priorități reale, cu rezultate concrete”, a mai precizat acesta.

„Cu drogurile nu negociem”

Potrivit social-democratului, este nevoie de măsuri ferme împotriva traficului de droguri, nu de inițiative care ar putea transmite un mesaj de toleranță față de consumul acestora.

„Consider că direcția corectă este să acționăm mai ferm împotriva traficului și distribuției, nu să transmitem mesajul că societatea devine mai tolerantă în fața drogurilor.

Parlamentarii care susțin asemenea modificări trebuie să explice clar ce efecte vor avea și ce garanții există că nu vor încuraja consumul și traficul de droguri. Cu drogurile nu negociem. Nu le tolerăm. Nu facem experimente pe viitorul copiilor noștri”, a mai adăugat Corneliu Ștefan.

Inițiativa privind dezincriminarea deținerii de droguri în vederea consumului propriu este semnată de senatoarea Victoria Stoiciu (neafiliat) și este susținută de senatorii Daniel Fenechiu (PNL) și Cristian Ghinea (USR).