În cadrul emisiunii „Miercurea Neagră“, la DC News, Mugur Ciuvică, președintele Grupului de Investigații Politice, a făcut o previziuni privind scorurile obținute de partide, dacă alegerile parlamentare ar avea loc mâine.

„Cine crește? Crește PSD-ul?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Nu crește nimeni. Rămân cam așa“, a adăugat Ciuvică.

„Păi suta trebuie să rămână sută, nu aveți ce face cu ea“, a completat Bogdan Chirieac.

„Păi rămâne! PSD-ul are cam 30%. PNL are cam 20%, AUR are 20%. Până acum sunt 70 de procente.

USR-ul, hai să zic 10%, dar nu face 10%, o să fie mai spre 5%. Avem 80%. Cu UDMR-ul care are 5-6%, avem 85%. Restul 15% nu intră în Parlament. Dacă mâine ar fi alegeri, așa se întâmplă“, a spus Mugur Ciuvică la emisiunea „Miercurea Neagră“.

CITEȘTE ȘI - PNL organizează la București Congresul PPE dinaintea alegerilor europarlamentare

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News