Cine are permisul suspendat trebuie să înveţe conducere defensivă. Legea, promulgată de Iohannis

"Decret pentru promulgarea Legii privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PL-x 66/17.02.2020)", a transmis joi Administraţia Prezidenţială.

Ce prevede legea

Conform noii legi, "conducerea auto defensivă" este definită ca "pregătire specială a conducătorilor auto în vederea prevenirii accidentelor rutiere".

"Normele privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto în domeniul conducerii auto defensive, normele privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto în domeniul conducerii auto defensive, precum şi procedura de examinare şi formare în domeniul conducerii auto defensive se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Evidenţa conducătorilor de vehicule care au urmat cursuri în domeniul conducerii defensive se ţine de către Poliţia Rutieră din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care evaluează anual eficienţa acestor cursuri raportat la gradul de implicare al absolvenţilor în accidente de circulaţie. Procedura de ţinere a evidenţei şi de evaluare a eficienţei se stabilesc prin ordin al Ministerului Afacerilor Interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Cheltuielile efectuate pentru absolvirea unui curs de formare în vederea pregătirii speciale pentru conducere auto defensivă de către conducătorii de vehicule cu vârsta cuprinsă între 18-26 ani care se află în continuarea studiilor şi nu realizează venit sunt deduse din impozitul pe venitul realizat de către persoanele prevăzute la art. 499 din Codul civil", se arată în lege. VEZI TEXTUL COMPLET AICI

Un senator USR vrea schimbarea Codului Rutier

Cosmin Poteraș, senator USR, a vorbit, în exclusivitate pentru DC News, despre o inițiativă de modificare a Codului Rutier modificată la Camera Deputaților:

„Haideți să vă povestesc o întâmplare. La Camera Deputaților a fost pe ordinea de zi o inițiativă de modificare a Codului Rutier care spunea nici mai mult, nici mai puțin că șoferii care lucrează pe mașini cu girofar, mașini de intervenție, să facă în mod obligatoriu un astfel de curs (n.r. de conducere defensivă) și el să fie decontat din impozite. Bun, inițiativa a fost amendată și s-a scos obligativitatea.

Cu alte cuvinte, ce a trecut ieri la Camera Deputaților a fost ca totul să se facă voluntar. Șoferii de pe aceste mașini au posibilitatea să facă acest curs și să-l deconteze din impozite. E un pas înainte!

După ce a ajuns pe circuitul parlamentar, s-a renunțat fix la acea obligativitate, care era esențială în forma inițiatorului. Iată, ține cont și de voința politică de a obliga pe cineva să facă aceste cursuri. Nu pot intra în mintea celorlalți parlamentari care au decis această formă a legii, eu nu am fost implicat în ea (...). Așadar, nu pot să spun care a fost considerentul care a dus la această formă, însă e clar că beneficii există. Sunt companii mari, cu flote de mașini, care au făcut astfel de cursuri și din discuțiile pe care le-am avut cu școlile de conducere defensivă, am înțeles că aceste companii au avut mortalitate zero în ultimii ani. Beneficiile sunt clare, evidente. Pierderea unui angajat e o pierdere foarte mare pentru o firmă. Resursa umană este un factor esențial pentru o companie“, a precizat, la DC News, Cosmin Poteraș.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News